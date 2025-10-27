 Vyro automobilyje rastos keturios dėžės kontrabandinių rūkalų buvo tik pradžia

2025-10-27 11:31
Karolina Konopackienė (ELTA)

Sekmadienį Mažeikiuose policijos pareigūnams sustabdžius ir patikrinus automobilį, jame rastos keturios dėžės su kontrabandinėmis cigaretėmis.

Vyro automobilyje rastos keturios dėžės kontrabandinių rūkalų buvo tik pradžia / Asociatyvi freepik nuotr.

Kaip pranešė Telšių apskrities policija,  pareigūnai apie 12.20 val. Vakarų gatvėje sustabdė 1972 metais gimusio vyro vairuojamą automobilį „Volkswagen Touran“.  Jame buvo rastos ir paimtos keturios dėžės su cigaretėmis, neženklintomis Lietuvos banderolėmis.

Tęsiant nusikalstamos veikos tyrimą kratos metu pas moterį, gimusią 1973 metais buvo rasti ir paimti dar 16 747 neženklinti cigarečių pakeliai.

Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl neteisėto disponavimo akcizais apmokestinamomis prekėmis.

