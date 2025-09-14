 Zarasų rajone vyras šovė į pro šalį važiuojantį motociklininką

Zarasų rajone vyras šovė į pro šalį važiuojantį motociklininką

2025-09-14 09:18
ELTOS inf.

Šeštadienį Zarasų rajone nepažįstamas vyras šovė į vieną iš dviejų pro šalį važiavusių motociklininkų.

Zarasų rajone vyras šovė į pro šalį važiuojantį motociklininką
Zarasų rajone vyras šovė į pro šalį važiuojantį motociklininką / Asociatyvi J. Kalinsko / BNS nuotr.

Kaip pranešė policija, apie 14.15 val. Zarasų rajone, Salako seniūnijoje, miškingoje vietovėje, dviem vyrams (gim. 1985 m.) važiuojant motociklais ir  prasilenkiant su stovinčiu nepažįstamu vyru (gim. 1959 m.), šis iš šaunamojo ginklo šovė į vieną iš motociklininkų, tačiau nepataikė.

Sustojus ir privažiavus motociklininkams prie šaudžiusio vyro, tarp jų kilo grumtynės, kurių metu tas pats vyras dar kartą šovė neaiškia kryptimi.

Įtariamasis sulaikytas ir uždarytas į Panevėžio policijos areštinę.

Policija pradėjo ikiteisminius tyrimus dėl pasikėsinimo padaryti nusikalstamą veiką ir sunkaus sveikatos sutrikdymo.

Šiame straipsnyje:
Zarasų rajonas
motociklininkas
ginklas
šūvis
šovė į motociklininką

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų