Žiniasklaida: su ES parama technologijas Rusijos karo pramonei kurti galėjo įmonė „NTLAB“

Jo duomenimis, Europos kosmoso programos agentūros tinklalapyje nurodyta informacija apie paramą „NTLAB“ įmonei visiškai atitinka Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybos (FNTT) anksčiau pirmadienį skelbtą informaciją apie įtariamos ikiteisminiame tyrime figūruojančios įmonės gautą paramą.
Kaip nurodoma, „NTLAB“ įmonės projekto „Vytis-AR“ vertė – 1,064 mln. eurų, o ES lėšomis finansuojama dalis – 745,4 tūkst. eurų.
Europos deleguotasis prokuroras Darius Karčinskas anksčiau teigė, kad įtariama bendrovė buvo pasirašiusi sutartį su Europos kosmoso agentūra dėl aukštos kokybės navigacinio įrenginio kūrimo, skirto tiksliosios žemdirbystės reikmėms.
Portalui susisiekus su „NTLAB“ generaline direktore Jelizoveta Mančiunskiene, ši situaciją komentuoti atsisakė, ragino kreiptis į jos advokatus.
Anot „15min“, Registrų centro duomenimis, „NTLAB“ akcininkai pasikeitė Rusijai užpuolus Ukrainą – nuo 2022 m. liepos įmonės akcininke tapo Darija Černiakovskaja, kuri nurodoma kaip JAV pilietė, o iki tol didžiausiu akcininku buvo Dmitrijus Černiakovskis, kuris nurodomas kaip Baltarusijos pilietis.
Kaip skelbiama, tarp įmonės akcininkų anksčiau taip pat buvo Nikolajus Černiakovskis – galima rasti informacijos, kad D.Černiakovskis iki 2015 m. turėjo Maskvoje registruotą įmonę „NTLAB-SYSTEMS“.
Kaip skelbė ELTA, Valstybės saugumo departamento (VSD) ir FNTT pareigūnai praeitą savaitę per operaciją sulaikė Baltarusijos, Rusijos ir Lietuvos piliečius, įtariant juos veikiant organizuotoje grupėje ir susijusius su Rusijos ir Baltarusijos karine pramone.
Jie sulaikyti gruodžio 17 d. FNTT atliekamame ikiteisminiame tyrime, po ilgai trukusių kriminalinės žvalgybos ir kitų neviešo pobūdžio veiksmų. Manoma, kad įtariamieji veikė organizuotoje grupėje.
Keliuose miestuose atlikta daugiau nei 10 kratų gyvenamosiose vietose, darbo vietose, automobiliuose, įmonėse.
Teisėsaugos duomenimis, įtariamieji yra tiesiogiai susiję su Rusijoje ir Baltarusijoje veikiančiomis įmonėmis, kurios dalyvauja Rusijos ir Baltarusijos karinėje pramonėje.
Lietuvoje veikusios įmonės gaudavo ES finansinę paramą ir gamino lustus, mikroschemas ir kitą įrangą, skirtą įvairioms palydovinėms ir navigacinėms sistemoms.
Tyrime šiuo metu įtarimai pareikšti 6 organizuotos grupės nariams, tarp jų ir juridiniam asmeniui, 1 asmeniui paskirta griežčiausia kardomoji priemonė – suėmimas, dar du užsienio piliečiai ieškomi.
