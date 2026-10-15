Iš policijos – pagalbos prašymas: prašo atsiliepti tuos, kurie matė tragišką įvykį

Kaip jau skelbė policija, spalio 9 d. apie 20 val. Kalvarijoje, Suvalkų gatvėje, važiuojamojoje kelio dalyje, buvo rastas 1971 m. gimęs miręs vyras.
Įvykio aplinkybės ir vyro mirties priežastis šiuo metu nustatinėjamos.
Marijampolės policijos pareigūnai atlieka ikiteisminį tyrimą, todėl prašo atsiliepti tuos, kurie spalio 9 d. vakare Kalvarijoje, Suvalkų gatvėje, pastebėjo minėtą vyrą, matė galimą eismo įvykį, turi vaizdo registratorių įrašų ar gali suteikti bet kokios tyrimui reikšmingos informacijos.
Turinčius informacijos prašoma kreiptis į Marijampolės apskr. VPK Kriminalinės policijos Nusikaltimų tyrimo skyriaus tyrėją telefonu +370 676 32640.
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