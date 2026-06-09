Prokuratūra: aiškinantis dėl duomenų nutekinimo, tiriamas ir galimas tarnybos pareigų neatlikimas

Tai Eltai patvirtino Generalinės prokuratūros Komunikacijos skyriaus vedėja Elena Martinonienė.
Iki šiol balandį pradėtas ikiteisminis tyrimas buvo atliekamas trimis pagrindais: dėl neteisėto elektroninių duomenų perėmimo ir panaudojimo, dėl neteisėto prisijungimo prie informacinės sistemos ir dėl neteisėto disponavimo įrenginiais, programine įranga, slaptažodžiais, kodais ir kitokiais duomenimis.
Pasak E. Martinonienės, nuo pirmadienio šis tyrimas atliekamas ir dėl dar vieno Baudžiamojo kodekso straipsnio – tai yra dėl tarnybos pareigų neatlikimo.
„Įvertinus turimus duomenis nuo pirmadienio šis ikiteisminis tyrimas yra atliekamas ir pagal Baudžiamojo kodekso 229 str. „Tarnybos pareigų neatlikimas“ – dėl galimai netinkamo tarnybos pareigų atlikimo ar jų neatlikimo užtikrinant informacinių sistemų ir jų duomenų, prisijungimų prie sistemų bei susijusių paskyrų saugumą“, – nurodė prokuratūros atstovė.
Anot jos, šiuo metu įtarimai tyrime niekam nepareikšti.
Baudžiamajame kodekse numatyta, kad valstybės tarnautojas ar jam prilygintas asmuo, dėl neatsargumo neatlikęs savo pareigų ar jas netinkamai atlikęs, jeigu dėl to valstybė, Europos Sąjunga, tarptautinė viešoji organizacija, juridinis ar fizinis asmuo patyrė didelę žalą, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.
Kaip praėjusią savaitę skelbė naujienų portalas „15min“, atsakingos institucijos šiuo metu tiria ne tik RC duomenų nutekinimą, bet ir aplinkybes dėl galimų įsilaužimų į Vidaus reikalų ministerijos pavaldžių institucijų darbuotojų paskyras.
Portalo žiniomis, informacija apie įsilaužimą į keliasdešimt VRM IT sistemų paskyrų ministerijos vadovybei galėjo būti žinoma dar nuo gegužės pradžios, apie tai užsiminta ir kai kuriuose tarpinstituciniuose pasitarimuose.
Vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius sakė, kad ministerijos ir gyventojų biometriniai duomenys yra saugūs. Jis patikslino, kad šiuo metu duomenų nutekėjimo nefiksuota, įtarimai dėl galimo įsilaužimo susiję su VRM įstaigų darbuotojų elektroninio pašto dėžutėmis.
Kaip skelbė ELTA, Generalinė prokuratūra tiria incidentą, per kurį iš RC galėjo būti pavogta daugiau nei 600 tūkst. nekilnojamojo turto išrašų, dėl to patirta žala siekia ne mažiau nei 111 tūkst. eurų.
Duomenų apsaugos inspekcijos teigimu, per vagystę paveiktų gyventojų skaičius yra kiek mažesnis – siekia apie 0,5 mln.
Seimo opozicija surinko parašus, reikalingus inicijuoti laikinąją parlamentinę tyrimo komisiją, kuri turėtų aiškintis duomenų vagystės aplinkybes.
Iš pareigų pasitraukęs buvęs RC vadovas Adrijus Jusas teigė, kad didelės apimties duomenų nutekėjimas iš registrų pastebėtas dar balandžio pradžioje, tačiau galimybes pranešti apie incidentą ribojo teisėsaugos pradėtas tyrimas, prokurorai tyrimą pradėjo balandžio 5 d.
RC teigė, kad jo pareiga yra informuoti gyventojus apie jų duomenų vagystę, o ne pranešti visuomenei apie ikiteisminį tyrimą.
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