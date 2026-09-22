 Skaudi nelaimė: užvirtę futbolo vartai sužalojo vaiką

Skaudi nelaimė: užvirtę futbolo vartai sužalojo vaiką

2026-09-22 08:32
BNS inf.

Šakiuose pirmadienį stadione užvirtę futbolo vartai sužalojo mažametį, jis išvežtas į ligoninę.

Pridėti kaip pageidaujamą šaltinį
<span>Skaudi nelaimė: užvirtę futbolo vartai sužalojo vaiką</span>
Skaudi nelaimė: užvirtę futbolo vartai sužalojo vaiką / Asociatyvi Š. Mažeikos / BNS nuotr.

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Daugiau naujienų