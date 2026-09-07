Smūgis kontrabandininkams – pasieniečiai perėmė droną su 1 tūkst. pakelių cigarečių

Kontrabandininkai prarado dar vieną droną su 1 000 pakelių baltarusiškų cigarečių.
Šiemet valstybės sieną su Baltarusija saugantys VSAT pareigūnai perėmė jau 55 bepiločius orlaivius – vienu daugiau nei 2024-aisiais per visus metus.
Naktį iš šeštadienio į sekmadienį, tuoj po vidurnakčio, pasienio ruožą ties Daugidonių kaimu (Šalčininkų r.) žvalgiusių VSAT Varėnos pasienio rinktinės Purvėnų pasienio užkardos pareigūnų dėmesį patraukė garsai, sklidę nuo Baltarusijos pusės.
Tokius paprastai skleidžia skrendantys bepiločiai orlaiviai. Pasieniečiai nedelsdami ta kryptimi panaudojo tarnybinę antidroninę įrangą.
Vos po kelių minučių, apžiūrėdami tikėtiną skraidyklės kritimo teritoriją Daugidonių kaimo apylinkėse, pasieniečiai aptiko savadarbį droną.
Prie jo buvo pritvirtintas ryšulys, apvyniotas skaidria polietileno plėvele, o jame – dvi kartoninės dėžės su Gardino (Baltarusija) tabako fabriko „Neman“ logotipais. Jose rasta 1 000 pakelių cigarečių „NZ Gold“ su baltarusiškomis banderolėmis.
Bendra nelegalių rūkalų vertė, įskaičiavus visus Lietuvoje privalomus sumokėti mokesčius, – 5 510 eurų.
Dėl akcizais apmokestinamų prekių įgijimo ir gabenimo pažeidžiant nustatytą tvarką Purvėnų pasienio užkardoje pradėta administracinė teisena.
Šioje užkardoje laikinai saugomi kontrabandininkų dronas ir cigaretės.
Per daugiau kaip aštuonis 2026-ųjų mėnesius pasieniečiai nutupdė 55 kontrabandininkų skraidykles.
Pernai per visus metus VSAT pareigūnai perėmė 59 iš Baltarusijos įskridusius dronus.
2024 m. buvo nutupdytos 54 skraidyklės su baltarusiškomis cigaretėmis.
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