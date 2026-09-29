 Šuns nepriežiūra uždirbo baudžiamąją bylą, kai lauke pareigūnams pakvipo kanapėmis

Šuns nepriežiūra uždirbo baudžiamąją bylą, kai lauke pareigūnams pakvipo kanapėmis

2026-09-29 17:13
BNS inf.

Į iškvietimą dėl neprižiūrimo šuns Radviliškio rajone praėjusią savaitę reagavę policininkai šeimininko šiltnamyje rado 61 kanapės krūmą.

Pridėti kaip pageidaujamą šaltinį
<span>Šuns nepriežiūra uždirbo baudžiamąją bylą, kai lauke pareigūnams pakvipo kanapėmis</span>
Šuns nepriežiūra uždirbo baudžiamąją bylą, kai lauke pareigūnams pakvipo kanapėmis / Šiaulių apskrities policijos feisbuko nuotr.

Kaip savo feisbuke antradienį pranešė Šiaulių apskrities policija, pareigūnams įtarimą sukėlė lauke tvyrantis kvapas. Patikrinus neblaivaus 37 metų vyro, kuriam nustatytas 2,02 prom. girtumas, šiltnamį, jame pareigūnai aptiko 61 galimai kanapių krūmą.

Atliekant ikiteisminio tyrimo veiksmus, ūkiniame pastate taip pat buvo rasti šaunamieji ginklai ir šaudmenys, kuriuos laikyti asmuo neturėjo leidimo.

Vyras uždarytas į areštinę, pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl neteisėto disponavimo narkotikais be tikslo juos platinti ir neteisėto disponavimo šaunamaisiais ginklais ar šaudmenimis.

Šiame straipsnyje:
Radviliškio rajonas
šuns nepriežiūra
kanapės
šiltnamis

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Daugiau naujienų