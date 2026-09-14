Tarnybinį šunį parke dresiravusiam pareigūnui įtarimų sukėlė du jaunuoliai: teks stoti prieš teismą

Kaip pirmadienį pranešė prokuratūra, bylos duomenimis, 2025 metų rugpjūčio 18–27 dienomis kaltinamieji Vilniuje automobilyje laikė labai didelį kiekį įvairių narkotinių ir psichotropinių medžiagų – MDMA, 3-CMC, 4-CMC, 2-CB, ketamino, kokaino, kanapių bei psilocibino turinčių grybų.
Dalį narkotinių ir psichotropinių medžiagų jaunuoliai, įtariama, iš Vilniaus automobiliu gabeno į skirtingas Lietuvos vietoves ir ten slėpė. Bylos duomenimis, paketėliai su šiomis medžiagomis buvo slepiami skirtingose vietose Vilniuje, Jonavoje, Ukmergėje, Panevėžio mieste ir rajone bei Kaune.
Skirtingose vietovėse buvo paslepiama nuo kelių iki kelių dešimčių paketėlių. Slėptuvių vietos buvo fiksuojamos mobiliaisiais telefonais – vienas iš kaltinamųjų išsaugodavo jų koordinates, o kitas užkasimo vietas fotografuodavo.
Pasak prokuratūros, nusikaltimas buvo atskleistas pernai rugpjūčio 27-ąją Klaipėdoje, kai jaunuoliai iš Vilniaus į vieną uostamiesčio parkų atgabeno daugiau kaip 200 atskirų paketėlių su kokainu, psichotropine medžiaga 3-CMC ir kanapėmis. Dalį su savimi iš automobilio pasiimtų plastikinių maišelių jie paslėpė užkasdami į žemę ir užfiksavo jų koordinates.
Tądien Klaipėdos apskrities policijos kinologas, atvykęs į parką dresiruoti tarnybinio šuns, pastebėjo du įtartinai besielgiančius jaunuolius. Patikrinęs vieną iš jų, pareigūnas aptiko narkotinių medžiagų.
Atvykę policininkai pas vieną iš asmenų aptiko daugiau nei dešimt paketėlių su psichotropine medžiaga 3-CMC. Apžiūrint vietą, kurioje buvo jaunuoliai, prie medžio taip pat rastas krepšys su maišeliais, kuriuose buvo narkotinės medžiagos.
Vėliau pareigūnai, vieno iš kaltinamųjų mobiliajame telefone radę išsaugotas koordinates, parko teritorijoje aptiko daugiau užkastų paketėlių su kokainu bei 3-CMC.
Ši baudžiamoji byla perduota nagrinėti Klaipėdos apygardos teismui. Ikiteisminį tyrimą joje atliko Klaipėdos apskrities policijos kriminalistai, tyrimui vadovavo Klaipėdos apygardos prokuroras.
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