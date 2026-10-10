Teismas nepatikėjo eksministrės Zailskienės liudijimu Prienų mero „čekiukų“ byloje

„Nors nuo nagrinėjamo įvykio praėjo pakankamai ilgas laiko tarpas, dėl to kaltinamasis ir liudytojai teigė negalintys detaliai prisiminti bendrų išvykų, jiems pavežant A. Vaicekauską, tačiau tokie parodymai vertinami kaip deklaratyvūs ir nepatikimi“, – apkaltinamajame nuosprendyje paskelbė Alytaus apylinkės teismo teisėja Inga Liubinienė.
Buvusi socialinės apsaugos ir darbo ministrė J. Zailskienė ir jos sutuoktinis Rimvydas Zailskas, savivaldybės darbuotoja Roma Sinkevičiūtė liudijo Alytaus apylinkės teisme, kur buvo nagrinėjama Prienų rajono mero socialdemokrato A. Vaicekausko „čekiukų“ baudžiamoji byla.
Zailskų čekius už kurą meras pateikė savivaldybei, norėdamas gauti kompensaciją. Šie kvitai yra baudžiamojoje byloje. Alytaus apylinkės teismas Zailskus apklausė per posėdį, nes jų banko kortelėmis apmokėti kuro čekiai yra mero byloje. Juos A. Vaicekauskas pateikė savivaldybės administracijai ir vėliau gavo išmokas. Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) ir prokuratūra įtaria, kad A. Vaicekauskas ir kiti į „čekiukų“ skandalą patekę politikai rinko čekius iš partiečių, kitų asmenų, kad gautų maksimalias kompensacijas.
Išnagrinėjęs bylą teismas merą pripažino kaltu dėl dokumentų klastojimo, sukčiavimo bei piktnaudžiavimo, skyrė 7,5 tūkst. eurų baudą ir atėmė teisę dirbti. Politikas su tokiu verdiktu nesutinka ir žada rašyti apeliacinį skundą Kauno apygardos teismui.
Zailskai teigė, kad paveždavo merą
Zailskai nurodė, kad savo asmeniniais automobiliais paveždavo merą, išlaidas už kurą A. Vaicekauskas J. Zailskienei atiduodavo grynaisiais pinigais.
„Daug dirbom, važinėjom į susitikimus ir savaitgaliais. Daug bendrų veiklų turėjom ir savaitgaliais, ir po darbo“, – liudijo eksministrė.
Tačiau tai teisėjos I. Liubinienės neįtikino.
„Liudytojai iš esmės nurodė, kad jokios tikslios, aiškios kuro apskaičiavimo ar apskaitos sistemos nebuvo, jie nefiksavo važiavimų, neatskyrė kuro, sunaudoto jų pačių asmeniniams, darbiniams ir tariamai A. Vaicekausko kaip tarybos nario veiklai vykdyti skirtiems važiavimams. Liudytojų aiškinimai apie tai, kodėl būtent jie savo asmeniniu transportu veždavo kaltinamąjį vykdyti tarybos nario veiklos, nekonkretūs, jie netgi nesutapo su paties kaltinamojo paaiškinimais, jog jį bendradarbiai paveždavo tuomet, kai jo asmeninis automobilis būdavo remontuojamas arba patys kolegos pasisiūlydavo jį pavežti, jam esant pavargusiam“, – rašoma teisėjos nuosprendyje.
STT ir prokuratūra nustatė, kad 2019 m. balandžio mėnesio – 2023 m. kovo mėnesio laikotarpiu, panaudojant banko mokėjimo korteles, atsiskaitant pačiam A. Vaicekauskui priklausančiomis banko mokėjimo kortelėmis, degalų įsigyta už 8,5 tūkst. eurų, o atsiskaitant grynaisiais pinigais, įsigyta degalų dar už 1,8 tūkst. eurų.
Merui pareikštame kaltinime inkriminuota tik ta kompensuotų išlaidų kurui dalis – 1 113 eurų – kurią jis pagrindė pateikdamas kasos kvitus, apmokėtus sutuoktinės Audronės Vaicekauskienei, savivaldybės darbuotojai R. Sinkevičiūtei, Zailskams bei nenustatytam asmeniui priklausančiomis mokėjimo kortelėmis, taip pat apmokėtus grynaisiais pinigais tuo metu, kai pats naudojosi tarnybiniu transportu.
„Nė vienas iš liudytojų neabejotinai nepatvirtino, jog Alvydo Vaicekausko savivaldybės administracijai pateiktuose dokumentuose nurodytos degalų išlaidos buvo realiai, tiksliai ir išimtinai patirtos tarybos nario veiklai. Nė vienas iš apklaustų liudytojų, kaip ir pats kaltinamasis, nenurodė nei konkrečių važiavimų datų, nei maršrutų, nei nuvažiuotų bent kiek tikslesnių atstumų, kuro kiekio, konkrečiais atvejais sunaudoto A. Vaicekausko kaip tarybos nario veiklai, jie netgi negalėjo nurodyti netgi važiavimų laikotarpio, jų dažnumo. Visų jų parodymai yra abstraktūs, nesusieti su jokiais apyskaitose nurodytais laikotarpiais ar sumomis“, – paskelbė teisėja.
Teisėja I. Liubinienė taip pat pastebi, kad minėtus liudytojus su A.Vaicekausku sieja artimi pavaldumo arba partiniai, ilgalaikio komandinio darbo ryšiai, kurie objektyviai gali lemti jų suinteresuotumą bylos baigtimi ir siekį patvirtinti kaltinamojo pasirinktą gynybinę versiją.
Teisėja išanalizavo mero kelionės lapus – 2019 m. gruodį mero tarnybinio automobilio „Škoda Superb“ kelionės lape deklaruota, kad veiklai vykdyti 2019 m. gruodžio 10 d. (antradienį) 10.25 val. Kauno rajone, Ilgakiemyje esančioje degalinėje meras įsigijo 82,07 l dyzelino už daugiau nei 88 eurus grynais pinigais, kai pats tą dieną nuo 8 val. naudojosi tarnybiniu automobiliu „Škoda Superb“, kartu su vairuotoju vyko į Kėdainius ir ten buvo nuo 8 iki 15 val. Dar tą dieną 16–22 valandomis jis vyko į Raudondvarį.
„Įvertinus kelionės lape nurodytą maršrutą, išvykimo iš Prienų ir grįžimo atgal laiką, tai, jog degalai įsigyti praėjus pustrečios valandos nuo pažymėto išvykimo į Kėdainius laiko ir vietoje, esančioje Kauno rajono savivaldybės teritorijoje, nėra jokio pagrindo tikėti kaltinamojo parodymais, kad jis pats realiai galėjo tuo metu įsigyti degalų, juos įsipildamas į savo automobilį, ir šie degalai buvo naudoti išimtinai tarybos nario veiklai vykdyti. Degalų įsigijimo laikas akivaizdžiai nėra artimas nei išvykimo, nei grįžimo laikui, todėl visiškai neįtikima, kad kaltinamasis tuo metu, kai vyko į kelionę tarnybiniu transportu, dar naudojosi ir savo automobiliu ir galėjo po kelių valandų nuo išvykimo į savo automobilį įsipilti degalus kito rajono savivaldybėje“, – paskelbė teisėja.
Susitikimas ant kelio
2020 m. kovo 16 d. Lietuvoje prasidėjo pirmasis karantino laikotarpis, žmonės buvo draudžiama bendrauti, nes jis truko iki tų metų birželio. Šiuo laikotarpiu A. Vaicekauskas teikė kvitus, apmokėtus R. Sinkevičiūtės kortele.
„Šiame kontekste nėra pagrindo tikėti, kad šio karantino laikotarpiu R. Sinkevičiūtė galėjo savo automobiliu vežti kaltinamąjį vykdyti tarybos nario veiklą – susitikti su rinkėjais ar panašiai. Be to, pagal R. Sinkevičiūtės apmokėtą degalų kiekį, remiantis R. Sinkevičiūtės nurodyta jos tuo metu turėto automobilio degalų sunaudojimo 8,5 l/100 km norma, turėjo būti nuvažiuota bent 625 km. Liudytojos R. Sinkevičiūtės parodymai niekaip nepatvirtina nei nuvažiuoto tokio atstumo, nei realaus poreikio ir netgi galimybės karantino metu esant žmonių judėjimo, susibūrimų, fizinio kontakto tarp ne artimųjų giminaičių, šeimos narių ribojimams, jai pavežti kaltinamąjį šiam vykdyti tarybos nario veiklą“, – paskelbė teismas.
Pasak teisėjos I. Liubinienės, meras to mėnesio išlaidų apyskaitoje deklaravo vien savo paties apmokėtą tarybos nario veiklai vykdyti didelį degalų kiekį – 179,12 l dyzelino ir 26,57 l benzino, o, pagal paties kaltinamojo nurodytą jo asmeninio automobilio kuro sunaudojimo normą apie 9,5 l/100 km, su tokiu kiekiu vien dyzelino jis išimtinai tarybos nario veiklai vykdyti turėjo nuvažiuoti 1 885,40 km, o dar atitinkamai turėjo prisidėti jo įsigytas benzinas.
„Tokie duomenys rodo, kad kaltinamasis 2020 m. gegužės mėnesį itin intensyviai naudojosi savo paties transporto priemone, o tai paneigia ir jo versiją apie būtinumą pasinaudoti savivaldybės administracijos darbuotojos paslauga jį pavežti“, – rašoma nuosprendyje.
I. Liubinienė sako, kad byloje surinkti duomenys rodo, kad kaltinamasis tuo laikotarpiu, kuomet už degalus, pagal kvitus įsigyjamus jo vardu, apmokėjo R. Sinkevičiūtė ir J. Zailskienė, aktyviai naudojosi savo paties automobiliu, deklaravo tarybos nario veiklai vykdyti paties įsigytą didelį degalų kiekį, pakankamą nuvažiuoti daugiau nei 1 000 km, važiavo į ne Prienų rajono savivaldybės teritorijoje esančias gyvenamąsias vietoves.
Liudytoja R. Sinkevičiūtė teigė, kad savo benzininiu automobiliu „Toyota Auris“ kaltinamąjį jo prašymu karantino metu pavežė į Veiverių seniūniją susitikti su gyventojais dėl kelių greideriavimo ir šiukšlių išvežimo problemų, kelionė greičiausiai vyko savaitgalį, vakare, su 6–7 gyventojais susitiko ant kelio. Važiuojant A. Vaicekausko prašymu ji užsipildavo kurą, pasakydavo, kad kvitas bus A. Vaicekausko vardu, mėnesio pabaigoje suskaičiuodavo, kiek jo prašymu yra nuvažiavusi, ir pagal kilometrus apytiksliai susiskaičiuodavo išlaidas degalams, kvitus atiduodavo A. Vaicekauskui, o šis jai patirtas išlaidas už tuos važiavimus kompensuodavo grynaisiais.
„Vėlgi, prieštaringai teigė, kad neskaičiuodavo, kiek litrų kuro ir kilometrų buvo išvažinėta su A. Vaicekausku, kurą pildavosi po išvykų, dažniausiai pildavosi pilną baką, apie 55 l. Teigė nežinanti, kodėl į išvykas kaltinamasis vykdavo jos asmeniniu automobiliu, gal būdavo užimtas tarnybinio automobilio vairuotojas“, - pastebi teisėja I. Liubinienė.
Ji atkreipė dėmesį, kad liudytoja J. Zailskienė teisme nurodė, kad jog Prienų rajono savivaldybės administracija turėjo netgi ne vieną tarnybinį automobilį (5-6) ir joje dirbo apie 4 vairuotojus.
Pasak teisėjos, apklausti liudytojai tik bendrais bruožais patvirtino, kad kartais savo asmeniniais automobiliais paveždavo A. Vaicekauską į įvairias Prienų rajono savivaldybės vietoves, taip padėdami jam vykdyti tarybos nario veiklą, tačiau nė vienas iš liudytojų negalėjo nurodyti konkrečių datų, konkrečių maršrutų, konkrečių susitikimų ar kitų objektyvių duomenų, kurie teismui leistų identifikuoti, kad būtent prie kaltinamojo pateiktų išlaidų avanso apyskaitų pridėti jų apmokėti kvitai už kurą atspindi kaltinamojo realiai patirtas išlaidas jam vykdant tarybos nario veiklą.
ELTA primena, kad visuomenininkui Andriui Tapinui inicijavus savivaldos politikų lėšų įsisavinimo tyrimą „Skaidrinam“ ir dėl to kilus skandalui dėl galimo politikų piktnaudžiavimo išmokoms skirtomis lėšomis, į teisėsaugos akiratį pakliuvo daugybė savivaldybių.
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