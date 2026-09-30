Teismas Ukmergės rajono tarybos narį pripažino kaltu „čekiukų“ byloje

Politikui skirta 7 tūkst. eurų bauda ir atimta teisė trejus metus būti išrinktam ar paskirtam į valstybės ar savivaldybių institucijų ir įstaigų, įmonių, nevyriausybinių organizacijų renkamas ar skiriamas pareigas, trečiadienį pranešė teisėsauga.
Šis rugsėjo 29-osios nuosprendis dar gali būti skundžiamas apeliacine tvarka.
Bylos duomenimis, praėjusią kadenciją A. Kopūstas suklastojo 24 tarybos nario išlaidų ataskaitas, jose pateikdamas tikrovės neatitinkančius duomenis apie tariamai tarybos nario veiklai patirtas degalų įsigijimo išlaidas.
Teismas konstatavo, kad politikas taip savo naudai įgijo 3,6 tūkst. eurų, padarydamas tokio dydžio turtinę žalą Ukmergės rajono savivaldybės administracijai bei didelę neturtinę žalą tarybos reputacijai.
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