Teisme – neblaivaus automobilį vairavusio politologo Laučiaus skundas

Šioje byloje apeliacinį skundą pateikė nuteistasis V. Laučius. Jis prašo teismo maksimaliai sutrumpinti jam pritaikyto draudimo vairuotis transporto priemonę laikotarpį.
Taip pat politologas skundu siekia, kad būtų maksimaliai sumažinta konfiskuotinų piniginių lėšų suma.
Sumažinti konfiskuotiną piniginių lėšų sumą prašoma atsižvelgiant į tai, jog V. Laučiaus vairuotas automobilis priklauso lizingo bendrovei.
Vilniaus miesto apylinkės teismas liepą paskelbė, kad neblaivų automobilį vairavusį V. Laučių atleidžia nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą, laiduotoju paskiriant buvusią vyro sutuoktinę Loretą Laučiuvienę. Laidavimo laikotarpis – vieneri metai. Šiuo sprendimu žurnalistui iškelta byla yra nutraukta.
Teismas kartu nutarė atimti iš politologo teisę vairuoti transporto priemones dvejų metų ir šešių mėnesių laikotarpiui.
Taip pat nuspręsta įpareigoti V. Laučių vienerius metus dalyvauti alkoholizmo prevencijos programose.
Be to, teismas nutarė iš žurnalisto išieškoti automobilio (kurį jis vairavo, būdamas neblaivus) vertę atitinkančią sumą, tai yra 20 670 eurų.
Pats V. Laučius anksčiau teisme pripažino kaltę ir gailėjosi, tikino, kad toks poelgis daugiau nepasikartos. Jis pasakojo, kad alkoholį vartojo sužinojęs apie mokslininko Dariaus Aleknos mirtį, tačiau policijos užfiksuotose duomenyse rašoma, jog vairuotojas vartojo alkoholį, nes susipyko su žmona.
Baudžiamoji byla V. Laučiui buvo iškelta pagal Baudžiamojo kodekso straipsnį, kuriame numatyta atsakomybė už vairavimą neblaiviam.
Policijos duomenimis, žurnalistas gegužės 31 d. apie 17.31 val. Vilniuje, ties pastatu Blindžių gatvėje, vairavo automobilį „Toyota Rav 4“, būdamas neblaivus nuo alkoholio.
Tikrinimo metu nustatyta, kad vairuotojo iškvėptame ore yra 2,32 promilės etilo alkoholio koncentracija.
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