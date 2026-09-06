„Žmonės, kur jūs taip skubat – numirti?“: Alytaus rajone – žiauri kaktomuša

Pranešimą apie eismo įvykį tarnybos gavo rugsėjo 6 d. apie 12.40 val.
Pirminiais duomenimis, susidūrė „VW Golf“, kurį vairavo 1991 metais gimęs vyras, ir „VW Touran“, vairuojamas 1963 metais gimusio vyro. Pastarajame automobilyje taip pat važiavo 1966 metais gimusi keleivė.
Po stipraus susidūrimo dalis žmonių automobiliuose liko prispausti. Vienam iš eismo įvykio dalyvių dar iki ugniagesių atvykimo pavyko išlipti pačiam, kitus iš transporto priemonių išlaisvino gelbėtojai.
Visi trys žmonės perduoti medikams ir išvežti į ligoninę.
Po socialiniuose tinkluose paskelbtomis nelaimės nuotraukomis žmonės ėmė diskutuoti apie vairavimo kultūrą ir situaciją šiame kelio ruože.
„Aš kiekvieną dieną važiuoju tuo keliu po kelis kartus. Patikėkit, ten avarijų galėtų būti ir dažniau. Tokių vairuotojų pasitaiko, kad baisu“, – rašė vienas komentatorius.
Kitas internautas teigė nesuprantantis, kaip avarija galėjo įvykti, jo vertinimu, gana gerame kelio ruože: „Man tai kaltininką idiotu vadinti norisi – toks neblogas kelias ten, o vis tiek sugeba problemų pridaryti.“
Man tai kaltininką idiotu vadinti norisi.
Dar vienas komentatorius svarstė, kad nelaimę galėjo lemti nekantrumas dėl lėčiau judančio transporto: „Baisu, visi velkasi ir nepavažiuoja tuo keliu, nuolat susidaro kolonos. Gal kažkam neatlaikė nervai. Gaila tik pasekmių.“
Komentaruose netrūko ir itin emocingų reakcijų. „Žmonės, kur jūs taip skubat – numirti? Jei taip, bent kitų netraumuokit ir neatimkit gyvybės“, – piktinosi dar vienas socialinio tinklo vartotojas.
Vis dėlto tai – tik socialinių tinklų vartotojų vertinimai ir spėlionės. Kas konkrečiai lėmė dviejų automobilių susidūrimą ir kuris vairuotojas galėjo būti atsakingas už avariją, aiškinsis tyrėjai.
Socialiniuose tinkluose taip pat skelbiama, kad po nelaimės eismas kelyje Merkinė–Alytus buvo uždarytas.
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