Apibūdino situaciją su Kultūros ministerija: įsilipta į išmatų krūvą ir joje stovima

„Mes nematome, kad būtume išgirsti. Mes nematome, kad tos derybos ir susitikimai – nuo susitikimo su premjere iki prezidento – davė kokių nors pokyčių“, – trečiadienį per Seimo Kultūros komiteto posėdį tvirtino Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus direktorius Arūnas Gelūnas.
Anot jo, raginimai leisti kultūros ministrui „aušriečiui“ Ignotui Adomavičiui pabandyti dirbti yra neracionalūs ir net pavojingi.
Lietuvos nacionalinio dramos teatro vadovas Martynas Budraitis susidariusią situaciją apibūdino nupiešdamas alegoriją.
„Kai žmogus netyčia įlipa į išmatas, jis visų pirma pajunta kvapą, paskui stengiasi kuo greičiau nusiplauti. Šiuo atveju buvo įsilipta į didžiulę išmatų krūvą ir joje iki šiol stovima. Kvapas jau sklinda toli“, – sakė M. Budraitis.
„Kviesčiau susitelkti Kultūros komitetui ir padėti mums visiems išlipti iš šitos krūvos“, – pridūrė jis.
Žada neatsitraukti
Kultūros vadybininkė Gintarė Masteikaitė pabrėžė, kad kultūros bendruomenė šiuo metu yra kaip niekada susitelkusi ir pagrindinis jos reikalavimas – jog Kultūros ministerija nebūtų atiduota „Nemuno aušros“ atsakomybei.
Anot jos, pasiekta paskutinė riba, nuo kurios gali priklausyti ir valstybės ateitis.
„Norime, kad pagaliau politikai mus išgirstų, jog negalime šiame geopolitiniame kontekste ir pasaulyje, kuriame gyvename, eiti į šoną ir atiduoti patį svarbiausią valstybės turtą, tai yra Lietuvos kultūrą ir Kultūros ministeriją, į „Nemuno aušros“ rankas. Mes tame matome labai didelius pavojus, ir mūsų vienintelis tikslas ir užduotis jums, matyt, tai jau net prašymas, kad ištaisytumėte čia klaidą. Nes ne mes ją sukūrėme, ne mes turime pateikti pasiūlymus, kaip išsisukti iš šios situacijos“, – kalbėjo G. Masteikaitė.
„Šiuo metu Lietuva iš tikrųjų yra pavojuje ir ant slenksčio nugarmėti į bedugnę, kaip šiuo metu garma Slovakija arba Vengrija“, – tvirtino ji.
A. Gelūnas taip pat įspėjo apie „Nemuno aušros“ keliamą grėsmę. Pasak jo, atsilaikymas prieš dezinformaciją, prieš bandymus suabejoti Lietuvos valstybės egzistavimo pagrindu, Lietuvos kultūros buvimu yra tiek pat pavojingas, kaip ir dronai bei naikintuvai, kurie vis įskrenda į NATO erdvę.
Anot A. Gelūno, „Nemuno aušros“ lyderio Remigijaus Žemaitaičio pasakymas, kad Vilniaus knygų mugė yra mažai ko vertas renginys, įžeidė daugybę žmonių – rašytojus, poetus, vertėjus, knygų dizainerius, skaitytojus, bibliotekininkus.
G. Masteikaitė pažymėjo, jog kultūros bendruomenė šiuo klausimu nenusileis ir neatsitrauks nuo savo reikalavimo.
„Mes prašome atitraukti „Nemuno aušrą“ nuo Lietuvos kultūros ir Kultūros ministerijos. Kol jūs to nepadarysite, mes nesustosime. Ir mes priemonių tikrai turime daug“, – sakė ji.
„Mes esame labai kūrybiškas kolektyvas, kūrybiška bendruomenė ir į šią bendruomenę telkiasi jau ne tik kultūros žmonės, telkiasi švietimas, aplinkosauga, pavieniai asmenys, verslas ir dar daugiau. Ir šitas judėjimas tikrai stiprės, ir jeigu jūs galvojate, kad mes nurimsime, tai mes nenurimsime“, – pabrėžė kultūros vadybininkė.
Kino prodiuserė Dagnė Vildžiūnaitė teigė, kad šiuo atveju kalbama ne tik apie kultūros, bet ir laisvo žodžio apsaugojimą.
„Partijos retorika sukuria pakankamą pagrindą mums bijoti“, – sakė ji.
D. Vildžiūnaitė atkreipė dėmesį, jog „Nemuno aušra“ buvo patraukta nuo energetikos srities kaip galinti kelti jai grėsmę, o kultūros sritis, pasak jos, yra ne mažiau svarbi ir turinti ne mažiau galios daryti įtaką.
„Šitas protestas niekaip nėra nukreiptas prieš konkretų žmogų“, – pridūrė ji.
Pirmas žingsnis – atsistatydinimas
Išklausęs kultūros bendruomenės atstovus Seimo Kultūros komitetas sprendimo trečiadienį nepriėmė. Tai planuojama padaryti kitame posėdyje.
Šio komiteto pirmininkas socialdemokratas Kęstutis Vilkauskas teigė, kad, jo manymu, pirmas žingsnis sprendžiant susidariusią krizę turėtų būti kultūros ministro „aušriečio“ I. Adomavičiaus atsistatydinimas.
Jis taip pat pažadėjo kalbėtis su Lietuvos socialdemokratų partijos bei frakcijos vadovybe, kad ši politinė jėga susigrąžintų Kultūros ministeriją.
„Dar kartelį kalbėsiuosi ir su savo vadovybe, ir su frakcija, kad, na, būtų įsiklausyta į kultūros bendruomenės balsą ir priimami atitinkami sprendimai, kurie būtų labai aiškiai suformuluoti“, – sakė Kultūros komiteto pirmininkas.
Šio komiteto pirmininko pavaduotojas konservatorius Vytautas Juozapaitis taip pat tvirtino, kad tolesnis I. Adomavičiaus vadovavimas Kultūros ministerijai tik gilins krizę.
„Bet vėlgi, tai tikrai nėra panacėja. Mes kalbame ne apie to konkretaus ministro nekompetenciją ar jo paties patekimą į tokią situaciją. Nors vakarykštis akibrokštas, kuomet jis brovėsi ir lipo ant scenos, ant kurios neturėtų teisės kilti, rodo, kad ir to žmogaus supratimas niekaip nesiskiria ir nuo tų, kurie sukūrė šitą problemą“, – kalbėjo V. Juozapaitis, turėdamas galvoje I. Adomavičiaus apsilankymą Dalios Tamulevičiūtės festivalyje Varėnoje, nepaisant organizatorių prašymo neatvykti.
V. Juozapaitis ragino Kultūros komitetą išsakyti aiškią poziciją dėl susidariusios situacijos.
Ragino taisyti situaciją
Pasak demokratės Rimos Baškienės, atsakomybę dėl kilusios krizės turi prisiimti socialdemokratai, sudarę valdančiąją koaliciją su „Nemuno aušra“, ir ją palaiminęs prezidentas Gitanas Nausėda.
„Kokie galimi sprendimai? Na, gerbiamieji valdančiosios partijos atstovai, taigi jūs tuos mainus padarėte, jūs tuos mainus su ministerijomis galite ir atmainyti, netęsdami ir nedarydami ilgesnio proceso“, – sakė ji, turėdama galvoje, kad socialdemokratai sutiko Kultūros ministeriją iškeisti į Energetikos ministeriją ir tokiu būdu energetikos ministro pareigose išsaugoti Žygimantą Vaičiūną.
„Tai imkitės, sueikite į savo koalicinį pasitarimą ir pasakykite Seimui, kad reikia tikrai kuo greičiau priimti sprendimą. (...) Negali būti kalbama apie kažkokius mokymosi, laiko tempimus ir taip toliau“, – kalbėjo R. Baškienė.
Vienintelis prašęs suteikti galimybę kultūros ministrui dirbti buvo „Nemuno aušros“ atstovas komitete Petras Dargis.
„Liūdna situacija, tragikomiška, sunki situacija ir keista. Prisimenu tuos laikus, kada būdavo Vyriausybei duodama 100 dienų. (...) Dabar su šita Vyriausybe buvo truputį kitaip. Vyriausybės dar nebuvo, jos programa nebuvo patvirtinta, o jau buvo protestai prie Seimo, prie Martyno Mažvydo bibliotekos. Tas pats atsitiko ir su kultūros ministru. Jis dar nepradėjo eiti pareigų, o jau prasidėjo protestai“, – kalbėjo Seimo narys.
„Ar yra kokia nors priežastis, reali priežastis, išskyrus tą, kad šis žmogus yra iš „Nemuno aušros“? Jis kažką griovė, kažką darė? Išankstinė nuostata buvo dar prieš tai, kol jis net nebuvo patvirtintas ministru. (...) Pasiūlyčiau truputį ramiau reaguoti. Praeis kuris laikas, matysime, jeigu padarys klaidų – tikrai taip (reikėtų atleisti iš pareigų – BNS). Jeigu ne, iš anksto tikrai aš nemušiu jo ir nesiūlysiu jums to daryti“, – tvirtino P. Dargis.
Anot jo, „Nemuno aušra“ yra legali partija, už ją per Seimo rinkimus balsavo beveik 200 tūkst. žmonių ir ji turi teisę turėti savo atstovus Vyriausybėje.
Kaip rašė BNS, dėl Kultūros ministerijos perleidimo „Nemuno aušros“ atsakomybei praėjusią savaitę didžiuosiuose šalies miestuose vyko protestai, dalis organizatorių pranešė savo renginiuose nepageidaujantys prezidento, premjerės bei kultūros ministro, atsisakantys jų globos.
Kultūros bendruomenė taip pat paskelbė spalio 5 dieną rengsianti įspėjamąjį streiką. Ji reikalauja, kad prieštaringos reputacijos partija „Nemuno aušra“, kurios lyderis Remigijus Žemaitaitis teisiamas dėl antisemitizmo, nebūtų atsakinga už Kultūros ministeriją.
