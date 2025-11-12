Apklausa: žmonės nebegali atskirti dirbtinio intelekto muzikos nuo tikros

Apklausą atliko bendrovė „Ipsos“ Prancūzijoje įsikūrusios transliacijų platformos „Deezer“ užsakymu. Per ją 9000 žmonių buvo paprašyta pasiklausyti dviejų dirbtinio intelekto sukurtos muzikos įrašų ir vieno žmogaus sukurtos muzikos įrašo.
„Devyniasdešimt septyni procentai negalėjo atskirti muzikos, kurią visą generavo dirbtinis intelektas, nuo žmogaus sukurtos muzikos“, – sakoma „Deezer“ pranešime.
Apklausa buvo atlikta spalio 6–10 d. aštuoniose šalyse: Brazilijoje, Didžiojoje Britanijoje, Kanadoje, Prancūzijoje, Vokietijoje, Japonijoje, Nyderlanduose ir Jungtinėse Amerikos Valstijose.
„Deezer“ teigimu, daugiau nei pusė respondentų jautėsi nejaukiai, kad negalėjo išgirsti skirtumo.
Apklausos organizatoriai taip pat uždavė platesnių klausimų apie dirbtinio intelekto poveikį: 51 proc. sakė, kad dėl šios technologijos transliacijų platformose bus daugiau prastos kokybės muzikos, o beveik du trečdaliai mano, kad dėl to sumažės kūrybiškumas.
„Apklausos rezultatai aiškiai rodo, kad žmonėms rūpi muzika ir jie nori žinoti, ar klausosi dirbtinio intelekto, ar žmogaus sukurtų kūrinių“, – sakoma „Deezer“ generalinio direktoriaus Alexiso Lanternier pranešime.
„Deezer“ teigimu, į jos platformą ne tik įkeliama daugiau dirbtinio intelekto sukurto turinio, bet jis randa ir klausytojų. Sausio mėnesį vienas iš dešimties kasdien transliuojamų kūrinių buvo visiškai sukurtas dirbtinio intelekto. Po dešimties mėnesių jau kas trečias kūrinys – arba beveik 40 tūkst. per dieną – buvo sukurtas dirbtinio intelekto.
Aštuoniasdešimt procentų respondentų norėjo, kad visiškai dirbtinio intelekto sukurta muzika būtų aiškiai pažymėta klausytojams. „Deezer“ yra vienintelė didelė muzikos transliacijų platforma, sistemingai žyminti visiškai dirbtinio intelekto sukurtą turinį vartotojams.
Problema išryškėjo birželį, kai grupė „The Velvet Sundown“ staiga išpopuliarėjo „Spotify“ platformoje ir tik kitą mėnesį patvirtino, kad tai iš tikrųjų buvo dirbtinio intelekto sukurtas turinys. Populiariausia dirbtinio intelekto sukurta grupės daina buvo transliuota daugiau nei tris milijonus kartų.
„Spotify“ reagavo pareiškusi, kad paragins atlikėjus ir leidėjus savanoriškai atskleisti dirbtinio intelekto panaudojimą kuriant muziką.
