2025-10-23 13:22
ELTOS inf.

Šių metų kovo–birželio mėnesiais Tokijuje suplanuotai programos „Čiurlioniui 150“ parodai valstybė iki šiol nėra skyrusi pakankamo finansavimo, skelbia nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus.

Čiurlionio parodai Japonijoje trūksta valstybės finansavimo / Asociatyvi E. Ovčarenko/BNS nuotr.

Įstaigos teigimu, Lietuvos institucijoms laiku jo neužtikrinus, šis projektas, į kurį investuotas didžiulis abiejų šalių finansinis, kultūrinis ir diplomatinis kapitalas, gali neįvykti.

„Tai būtų ne tik neįvykusi paroda – tai negrįžtamai sugadintas valstybės įvaizdis“, – pranešime pabrėžė muziejaus generalinė direktorė Virginija Vitkienė.

Savo ruožtu Japonija, anot muziejaus, laikosi visų įsipareigojimų – šiuo metu kuriamas parodos katalogas, jau nuo šių metų liepos vykdoma aktyvi reklaminė kampanija, kuriami parodos architektūriniai sprendimai.

M. K. Čiurlionio 150-ųjų gimimo metinių paminėjimo programos paroda „M. K. Čiurlionis: vidinis žvaigždėlapis“ suplanuota kitų metų kovo 28–birželio 14 d. Tokijo Nacionaliniame Vakarų meno muziejuje.

