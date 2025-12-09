Daliai kultūros įstaigų numatant mažesnį biudžetą, socdemų lyderis atmeta raganų medžioklę

„Ne, čia aš nemanau, kad čia kažkokia raganų medžioklė vyksta, aš visiškai tą atmetu“, – kalbėjo jis, paprašytas atsakyti į opozicijos keliamus klausimus, jog dalis įstaigų, kurioms sumažintas biudžetas, yra tos, kurios dalyvavo kultūros proteste.
Po Kultūros ministerijos biudžeto perskirstymo konservatorius Mindaugas Lingė savo „Facebook“ paskyroje praėjusią savaitę teigė, kad kai kurioms įstaigoms mažinami asignavimai.
Jis naujienų portalui „15min“ aiškino, jog daugiausia nerimo kelia Medijų rėmimo fondui skirtų lėšų perskirstymas – 555 tūkst. eurų yra didžiausia suma, kuri pereina į Kultūros ministerijos biudžeto „kasą“. Tokią sumą iš Medijų rėmimo fondo planuojama „nukirpti“ trejus metus iš eilės.
Dabartiniame biudžeto įstatymo projekte taip pat siūloma nurėžti 875 tūkst. eurų nuo Lietuvos nacionalinio muziejaus biudžeto. Jo direktorė Rūta Kačkutė „15min“ teigė, kad tai būtų drastiškas finansavimo sumažinimas, kuris paveiktų ne tik muziejaus veiklą, tačiau ir ilgalaikius investicinius projektus.
Mažesnis finansavimas numatytas ir Nacionaliniam dailės muziejui.
Jo generalinis direktorius Arūnas Gelūnas aktyviai dalyvavo Kultūros asamblėjos veikloje, jos organizuojamuose protestuose prieš „Nemuno aušros“ buvimą Kultūros ministerijoje.
„Aš žinau (kultūros ministrę – BNS) Vaidą Aleknavičienę, žinau ją kaip politikę ir žinau, kad ji nekerštaujantis asmuo, kuris čia užsiiminėtų tuo ar savo iniciatyva, ar kažkieno paraginimu kokiais nors persekiojimais ir kerštu“, – tikino M. Sinkevičius.
Ministrė sakė, kad peržiūrint 2026–2028 metų valstybės biudžetą finansavimas institucijoms mažintas proporcingai, taikant solidarumo principą. Pasak jos, tai tikrai nėra kerštas.
Kultūros ministerijos veiklos lauke yra 46 kultūros įstaigos ir strategiškai svarbios kryptys – Lietuvos kultūros taryba, Lietuvos kultūros institutas, Lietuvos kino centras, kultūros paveldo sektorius, taip pat tarptautinės ir regioninės programos.
Ministerija tikina, jog pasirinktas modelis yra gerokai palankesnis nei pirminiai svarstyti variantai.
BNS rašė, kad Seimui trejiems metams įšaldžius visuomeninio transliuotojo biudžetą, 8,5 mln. eurų asignavimų iš LRT siūloma perduoti Kultūros ministerijai.
Pasak M. Sinkevičiaus, trūkumas buvo didesnis nei minėtos sumos dydis.
„Vakar mums Vaida Aleknavičienė rodė labai aiškią prezentaciją, kaip tie 8,5 mln. eurų bus išleidžiami. Tai buvo pademonstruota, bet (...) manau, kad trūkumas didesnis nei 8 milijonai. Ir tie 8 mln. eurų – toks nepilno poreikio uždengimas ir turbūt yra įstaigų, kur tas finansavimas stokojamas“, – aiškino jis.
Antradienį Seimas antrą kartą svarsto Vyriausybės pakoreguotą 2026 metų valstybės biudžeto projektą.
Naujausi komentarai