Dėl naujo populiaraus rašytojo kūrinio moteris ryžosi praleisti naktį knygyne

Knygynas Harleme, Nyderlanduose, nieko neįprasta, jei ne mieganti moteris.
„Taip, miegojau ant pripučiamos lovos, bet neilgai“, – pasakojo D. Browno knygų gerbėja Carmen Bosch.
Ji buvo pasirinkta pirmoji, kuri perskaitys naują Dano Browno knygą. Amerikietis rašytojas jai lemtingą įtaką padarė dar su „Da Vinčio kodu“.
„Jis mano mylimiausias autorius. Perskaičiau net knygas, kurias jis naudojo rašydamas tą bestselerį. Net ėmiau studijuoti meno istoriją“, – tikino C. Bosch.
Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:
Ši istorija yra kita iš serijos apie profesorių Robertą Langdoną dalis. Knygos buvo net ekranizuotos – pagrindinį vaidmenį sukūrė Tomas Hanksas. Naujos knygos „The Secret of Secrets“ išleidimas taip pat buvo itin slaptas projektas. Knygynai įpareigoti laikytis griežtų sutarčių.
„Dėžės užantspauduotos. Skaičiuojame laiką iki 7 valandos. Nors smalsu pamatyti, kas viduje, bet draudžiama – įsakyta dėžės neatverti iki 7 val. ryto“, – teigė knygyno atstovas Daanas van der Valkas.
Knygos turėjo būti išdėliotos lentynose net aštuoniolikoje šalių tuo pačiu metu. Slaptumas, aišku, reklaminis triukas. Juk net ir D. Brownui norisi intrigos.
„Kai grįžtate į knygų rinką po aštuonerių metų pertraukos, vėl turite sužibėti: padaryti įspūdį. Ir jis tai padarė – be galo gudru“, – tvirtino trilerių rašytoja Marelle Boersma.
Gerbėja knygą įveikti žada per dieną, nes dėl dievinamo rašytojo trilerio pasiėmė net laisvadienį.
