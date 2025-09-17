Diana Nausėdienė paskelbė naują „Knygų starto“ etapą ir pristatė antrą projekto knygą

„Nuoširdžiai džiaugiuosi, kad ankstyvojo skaitymo – taigi, ir tėvelių ryšių su mažiausiais – skatinimo iniciatyva plečiasi kiekvienais metais. „Knygų startas“ – būtent apie mūsų bendrą buvimą kartu, apie pasaulio ir savęs pažinimą, apie skaitymo džiaugsmo ugdymą ir auginimą. Todėl skaitymo skatinimo iniciatyvų tęstinumas, plėtra ir vienodų galimybių visiems Lietuvos vaikams suteikimas – itin aktuali tema. Puiku, kad čia esame vieni pirmeivių. Skaitykime daug ir skatinkime skaityti vaikus!“ – idėją pristatė projekto globėja pirmoji ponia.
Biblioteka – svarbus bendruomenės gyvenimo centras
Lietuvos viešosios bibliotekos yra tapusios aktyviais bendruomeninio gyvenimo ir naujovių centrais – ne tik knygų išdavimo, bet ir kūrybos, edukacijų erdvėmis. Reguliarus lankymasis bibliotekose nuo mažens ir laiko leidimas tarp knygų ugdo įprotį skaityti.
„Pastebime, kad mažylių susilaukę tėvai retai pasinaudoja galimybe užregistruoti juos viešųjų bibliotekų skaitytojais. Gali būti, kad tėvai abejoja, ar ne per anksti, ar bus tinkamų knygų patiems mažiausiems. Tad šia iniciatyva siekiame paskatinti šeimas atvykti į bibliotekas, tyrinėti knygų įvairovę ir atrasti kitas teikiamas paslaugas“, – pasakojo Aušrinė Žilinskienė, projektą vykdančios Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos generalinė direktorė.
Projektas „Knygų startas“ auga kartu su skaitytojais
Nuo 2021 m. vykdomu ankstyvojo skaitymo skatinimo projektu siekiama padėti naujagimių tėvams atrasti ankstyvojo skaitymo svarbą ir džiaugsmą.
Per penkerius projekto gyvavimo metus naujagimių susilaukusioms šeimoms išdalyta daugiau kaip 60 tūkst. ankstyvojo skaitymo skatinimo lauknešėlių su pirmąja knyga ir Nacionalinės bibliotekos specialistų parengta metodine medžiaga.
Iniciatyva auga toliau – „Knygų startas“ plečia skaitytojų auditoriją. Nuo rugsėjo 15 d. pirmą kartą bet kurioje Lietuvos bibliotekoje užregistruotiems mažiesiems bibliotekų skaitytojams iki penkerių metų dovanojama antroji projekto knyga „Drambliai ėjo į svečius“ (rašytoja Evelina Daciūtė, iliustruotoja Inga Dagilė).
Knyga 2015 m. įvertinta reikšmingais apdovanojimais ir buvo įtraukta į mokiniams rekomenduojamų knygų sąrašą (sudarė K. Urba).
Kaip atsiimti knygą ir pasinaudoti edukacinėmis priemonėmis?
Knygą „Drambliai ėjo į svečius“ galima atsiimti vieną kartą bet kurioje Lietuvos viešojoje bibliotekoje, pirmą kartą užregistruojant joje vaiką iki penkerių metų imtinai.
Pagal knygą „Drambliai ėjo į svečius“ parengtas edukacinis ciklas ir su informaciniu partneriu LRT sukurta edukacinė dainelė. Taip pat pateikiama elektroninė knygos versija.
Visą išsamią projekto informaciją ir naudingus patarimus tėvams galima rasti interneto svetainėje www.knygustartas.lt.
Ankstyvojo skaitymo skatinimo projektą „Knygų startas“ globoja pirmoji ponia D. Nausėdienė. Projektas vykdomas įgyvendinant Skaitymo skatinimo 2025–2027 m. veiksmų planą. Projektą vykdo Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, finansuoja Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, informacinis partneris LRT.
