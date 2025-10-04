Druskininkuose bus įteiktos Jotvingio premijos

Šiemetinė Jotvingių premija bus įteikta Giedrei Kazlauskaitei už daugiasluoksnį laiką eilėraščio erdvėje, analitinį asmeninių ir universalių patirčių liudijimą, už kasdienybės stebuklus veikiant metaforos galiai ir atvertis nūdienos pasaulio dramų akivaizdoje poezijos knygoje „Marialė“.
Jaunojo jotvingio premijos laureatu išrinktas Dovydas Grajauskas už naujus sąskambius – žaismingą griovimą ir kitoniškas sakinių formas, už gyvą socialinį pulsą, atminties įprasminimą ir prasmės ilgesį poezijos knygoje „Debreceno gatvės bliuzas“, pranešė organizatoriai.
Jotvingių premija yra pagrindinis festivalio „Poetinis Druskininkų ruduo“ prizas. 1985 metais ją įsteigė poetas Sigitas Geda. Tais metais jo įsteigtą premiją gavo poetas Kornelijus Platelis už eilėraštį „Jotvingių malda šuoliuojant į priešą“.
1990 metais prasidėjus „Poetiniams Druskininkų rudenims“ S. Geda sutiko premiją susieti su festivaliu. Dabar laureatų kandidatūras apsvarsto premijos komitetas, o pagal jo pateiktus siūlymus skiria kultūros ministras.
Poetinis Druskininkų ruduo – tarptautinis kasmetinis literatūros festivalis, pirmoje spalio mėnesio pusėje rengiamas Druskininkuose ir Vilniuje. Tai festivalis-laboratorija, skirtas pirmiausia poetams, kritikams, literatūros tyrinėtojams ir leidėjams, į kurį kviečiama ir publika.
Naujausi komentarai