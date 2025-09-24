 Išrinkti Jotvingių ir Jaunojo jotvingio premijų laureatai

2025-09-24 10:19
Pranešimas spaudai

Šiemet Jotvingių premija skirta Giedrei Kazlauskaitei už daugiasluoksnį laiką eilėraščio erdvėje, analitinį asmeninių ir universalių patirčių liudijimą, už kasdienybės stebuklus veikiant metaforos galiai ir atvertis nūdienos pasaulio dramų akivaizdoje poezijos knygoje „Marialė“ (Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2025).

Iš kairės: Giedrė Kazlauskaitė ir Dovydas Grajauskas
Iš kairės: Giedrė Kazlauskaitė ir Dovydas Grajauskas / M. Požerskytės ir G. Lukoševičiaus nuotr.

Jaunojo jotvingio premija įvertintas Dovydas Grajauskas už naujus sąskambius – žaismingą griovimą ir kitoniškas sakinių formas, už gyvą socialinį pulsą, atminties įprasminimą ir prasmės ilgesį poezijos knygoje „Debreceno gatvės bliuzas“ (leidykla „Baziliskas“, 2025).

Atsižvelgus į Jotvingių ir Jaunojo jotvingio premijos komiteto siūlymus, premijos skiriamos kultūros ministro įsakymu. Laureatai bus apdovanoti spalio 4 d. Druskininkuose, baigiamajame 36-ojo tarptautinio literatūros festivalio „Poetinis Druskininkų ruduo“ vakare.

„Nuoširdžiai sveikinu laureatus. Jotvingių premija yra daugiau nei vienkartinis apdovanojimas, tai ir tradicijos tąsa, ir svarbus ženklas, kad mes kaip visuomenė vertiname poetinį žodį, branginame savo kūrėjus ir jaučiame geros poezijos poreikį. Šalia brandaus, pripažinto talento įvertinimo Jaunojo jotvingio premija atveria duris ateities balsams, patvirtindama, kad lietuviška poezija yra gyva ir nuolat atsinaujinanti“, – sakė laikinasis kultūros ministras Šarūnas Birutis.

Jotvingių premija skiriama kasmet už per pastaruosius dvejus metus išleistą geriausią poezijos knygą (skaičiuojant nuo vieno „Poetinio Druskininkų rudens“ festivalio iki kito), Jaunojo jotvingio premija – už geriausią jauno autoriaus (iki 35 metų amžiaus) originaliosios poezijos, verstinės poezijos ar poezijos kritikos knygą, išleistą per pastaruosius dvejus metus (skaičiuojant nuo vieno „Poetinio Druskininkų rudens“ festivalio iki kito). 

Jotvingių premiją 1985-aisiais įsteigė Sigitas Geda. Tais metais premija paskirta poetui Kornelijui Plateliui už eilėraštį „Jotvingių malda šuoliuojant į priešą“. Prasidėjus „Poetiniams Druskininkų rudenims“ 1990 metais, S. Geda sutiko savo premiją susieti su festivaliu. Šiemet bus įteikiama jau 41-oji Jotvingių premija ir 28-oji Jaunojo jotvingio premija.

Pernai Jotvingių premiją pelnė Jurgita Jasponytė už poezijos knygą „Visata atsisėda netinkamoje vietoje“, Jaunojo jotvingio buvo įteikta Simonui Bernotui už knygą „Pasakų parkas“.

