Šarūnas Vaitkus: Žemaitaitis nusitaikė griauti kultūrą Palangoje

Šiandien sulaukėme ir pono pasisakymo apie rekonstruojamą legendinį visos Lietuvos kino teatrą „Naglis“ Palangoje. Sako – tai paskutinė kino grandinės stadija, švaistomos valstybės lėšos. Tačiau, mano akimis ir mano manymu, – tai paskutinė nekultūringo žmogaus kultūros vertinimo stadija, kuomet po jos – tik bumčikai už pinigus.
„LKC 2024 m. skiria 9 mln. eurų kino teatro „Naglis“ rekonstrukcijai, Palangoje – projektui, kuris yra kino grandinės paskutinėje stadijoje, kai vis dar neturime nacionalinio paviljono, postprodukcijos centro ar realios kūrybos bazės. Kodėl valstybė investuoja milijonus į kino teatrų rekonstrukcijas, bet ne į industriją, galinčią kasmet atnešti 40–50 mln. eurų užsienio investicijų?“, – šiandien postringauja ponas iš NA. Nors dar visai neseniai jo partietis Seimo narys Karolis Neimantas su dideliu entuziazmu dalyvavo „Naglio“ rekonstrukcijos darbų pradžios dienoje ir išididžiai fotografavosi.
Ponas Žemaitaitis tikriausiai užmiršo, kad kultūra nėra tik komercinis produktas, kurį reikia vertinti pagal tai, kiek jis uždirba. Tai nėra dešra ar makaronai, kurie pastaruoju metu itin aktyviai metami į apyvartą, tikintis greitų dividendų. Pagrindinis kultūros tikslas – kurti prasmę, skleisti vertybes, stiprinti bendruomenes, tautiškumą ir pačią valstybę bei jos orumą.
Ponas primityviai įsivaizduoja, kad „Naglio“ rekonstrukcija – tai tik „kino teatro pastatas“. Iš tikrųjų tai – kultūros infrastruktūra, kuri yra būtina regionams, kad šie išvengtų atskirties nuo kultūrinių iniciatyvų, dominuojančių didmiesčiuose, o Palangos atveju – dar ir priklausomybės nuo metų laikų.
„Naglio“ filmoteka su rezidencijomis ir audiovizualinių menų centru taps svarbi kūrybinė erdvė ne tik Palangai, bet ir visai Vakarų Lietuvai. Tai ne tik kino salė, kurios labai laukia mūsų krašto žmonės, bet ir vieta menui, edukacijai, kūrybinėms bendruomenėms.
„Naglis“ taps pirmasis toks kino centras Vakarų Lietuvoje, kuriame bus gyva kino kūrybos erdvė. Ir tai turi didelę vertę, nes mes kartu su Lietuvos kino centru kuriame vietą talentams ir bendruomenėms – vietą, kur žmonės galės džiaugtis kultūros šviesa, nes ji turi šviesti ne tik Vilniuje ar Kaune.
Ponas Žemaitaitis, visa tai pamiršęs, matyt, nesupranta, kad kinas ir menas turi teisę būti ne tik Vilniuje, bet ir Palangoje, ir Šilutėje.
Kultūros objektai regionuose – tai galimybės užtikrinti, kad žmonės ir provincijoje galėtų gyventi pilnavertį gyvenimą.
Mes ne tik norime kultūros, mes ją kuriame! Ir mes tikime, kad mūsų vaikai galės augti kultūrinėje aplinkoje, kad mūsų bendruomenės galės užsiimti menais ir kūryba, ir kad Palanga bei Vakarų Lietuva taps ne tik poilsio, bet ir kino miestu bei regionu.
Ir, ponas Žemaitaiti, jeigu kultūrą ir kino meną vertinate tik kaip spaustuvę pinigams štampuoti, gal jums laikas į Bolivudą? Nors, tiesą sakant, dažnai atrodo, kad jūs jau seniai ten esate.
Kiek besistengtumėte jums ir jūsų draugeliams nepavyks sugriauti Palangos.
Nuotraukose – kino teatro „Naglis“ rekonstrukcijos projekto vizualizacijos bei jau rekonstruojamas kulūros objektas.
