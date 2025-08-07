Druskininkuose prasideda respublikinė Dainavos krašto folkloro šventė

Pasak organizatorių, šiemet šventė skirta paminėti Lietuvių liaudies dainų metus.
Keturias dienas truksiančios šventės metu dalyviai galės apsilankyti tautodailės dirbinių, amatų ir kulinarinio paveldo mugėje, įvairiose paskaitose ir edukacijose, muzikiniuose pasikalbėjimuose.
Penktadienį bei šeštadienį K. Dineikos sveikatingumo parke ir Pramogų aikštėje vyks koncertai.
Renginį finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Druskininkų savivaldybė.
Druskininkai – šių metų Lietuvos kultūros sostinė.
