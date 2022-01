Į filmą ir knygą vaikų nuotykius sudėjusi R. Šerelytė: esu savo knygų režisierė

Vasario pradžioje Lietuvos kino teatruose pasirodo lietuviškas nuotykių filmas vaikams – „Lobis“. Kino juosta sukurta pagal to paties pavadinimo rašytojos Renatos Šerelytės ir filmo režisierės Agnės Marcinkevičiūtės scenarijų. Negana to, istorija apie draugystę, tėvų ir senelių ryšius su vaikais, gamtos staigmenas ir paslaptis sugulė ir į to paties pavadinimo knygą.