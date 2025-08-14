Kultūros atašė JAV konkursą laimėjo rašytoja Akvilė Kavaliauskaitė, Prancūzijoje – Eglė Čepaitė

Kaip ketvirtadienį pranešė institutas, A. Kavaliauskaitė iš konkurse dalyvavusių 25 pretendentų surinko daugiausiai komisijos balų, E. Čepaitė – iš konkurse dalyvavusių septynių pretendentų.
A. Kavaliauskaitė Vilniaus universitete baigė žurnalistikos bakalauro ir literatūrologijos magistro studijas, nuo 2013 metų kūrė LRT televizijos laidą „(Ne)emigrantai“, rašo prozą.
Jos novelių rinkinys „Kūnai“ išrinktas Metų knyga suaugusiųjų literatūros kategorijoje, buvo įtrauktas į Kūrybiškiausių knygų dvyliktuką.
A. Kavaliauskaitė kultūros atašė JAV darbą pradės nuo rugpjūčio 25 dienos.
E. Čepaitė yra baigusi filosofijos bakalauro studijas Vilniaus universitete ir įgijusi kultūros vadybos bei kinotyros magistro laipsnius Monpeljė trečiajame Paul Valery universitete Prancūzijoje.
Pasak Lietuvos kultūros instituto, E. Čepaitė daugiau nei dešimtmetį dirbo tarptautinių kino ir kultūros projektų srityje Prancūzijoje, daugiausia dėmesio skirdama Europos kino sklaidai, tarpkultūriniam bendradarbiavimui ir strateginei komunikacijai.
Pastaraisiais metais ji dirbo tarptautinių kino sklaidos ir pardavimų agente kino bendrovėje „Shellac“, Marselyje, 2024 metais ji koordinavo Lietuvos sezono Prancūzijoje komunikaciją, 2025-ųjų pradžioje prisidėjo prie pirmojo Baltijos šalių kino festivalio Paryžiuje „CinéBaltique“ organizavimo.
Anksčiau E. Čepaitė buvo Prancūzų kino festivalio „Žiemos ekranai“ programos sudarytoja bei tarptautinių projektų specialistė Paryžiuje veikiančioje kino platformoje „Festival Scope“.
Ji yra Europos kino akademijos narė, dalyvaujanti įvairiuose tarptautiniuose kino festivaliuose bei industrijos renginiuose kaip žiuri narė ir kviestinė ekspertė.
Darbą naujoji atašė Prancūzijoje pradės rugsėjo 1-ąją.
Pasak Lietuvos kultūros instituto, nuo šių metų pradžios Lietuvos kultūros atašė tinklas tapo Lietuvos kultūros instituto dalimi, šalies diplomatinėse atstovybėse dirbantys kultūros atašė padeda įgyvendinti strateginę Lietuvos pristatymo pasauliui per kultūrą viziją.
„Siekdami šio tikslo, kultūros atašė tarpininkauja tarp Lietuvos ir paskirties valstybės kultūros ir kūrybinių industrijų sektorių profesionalų, skatina jų bendradarbiavimą, vykdo bei nuolat ieško naujų galimybių Lietuvos kultūros ir meno produktų eksportui“, – teigiama instituto pranešime.
Kultūros atašė kadencijos trukmė – treji metai.
Konkursą laimėjęs pretendentas gali pradėti eiti pareigas gavęs įstatymų nustatyta tvarka išduodamą asmens patikimumo pažymėjimą ir pritarus Užsienio reikalų ministerijai.
