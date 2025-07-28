Ieškant realaus politinio krizės sprendimo, Prancūzijos, kuri Europoje turi didžiausias žydų ir musulmonų populiacijas, vadovas – prezidentas Emanuelis Makronas pareiškė, kad atėjo laikas pripažinti Palestinos valstybę. E. Makronas planuoja tai padaryti per Jungtinių Tautų Generalinę Asamblėją rugsėjo mėnesį, nors tam labai priešinasi ir Izraelis, ir Jungtinės Amerikos Valstijos.
Man nerūpi, ar karas tęsis, bet tegul atidaro sienas, įleidžia pagalbą vaikams.
Eiliniams Gazos gyventojams, kurie dėl karo beveik visi virto pabėgėliais, dabar tikrai sunku, nes daug metų šioje teritorijoje visų 2 milijonų palestiniečių gyvenimas priklausė nuo humanitarinės pagalbos iš užsienio. Dabar jos tiekimas sustojo.
„Kuo jis kaltas? Ar berniukas šaudė raketas ir ėjo kovoti su žydais? Man nerūpi, ar karas tęsis, bet tegul atidaro sienas, įleidžia pagalbą vaikams“, – piktinosi vaiko tėvas Mahmudas Abu Ful.
„Jungtinės Tautos ir mūsų partneriai negali nugabenti pakankamai pagalbos į Gazą dėl daugelio tarpusavyje susijusių veiksnių, įskaitant biurokratines, logistines, administracines ir kitas Izraelio valdžios keliamas operatyvines kliūtis“, – aiškino JT generalinio sekretoriaus atstovas Farhanas Hak.
Amerikiečių sukurta pagalbos paskirstymo sistema, kuri turi tik keturis jos dalijimo punktus, nė iš tolo neprilygsta ankstesnei Jungtinių Tautų ir jos partnerių pagalbos sistemai.
„Nuėjau ir, prisiekiu, nebuvo ten nė maišo miltų, net lęšių, jie liepė mums laukti ir laukti – laukėme ir jie paleido į mus pipirinių dujų. Man iki šiol skauda krūtinę nuo dujų, visos moterys krito ant žemės nuo jų. Niekas jų nepasigailėjo, jie mėtė į mus dujų bombas, šaudė į moteris“, – pasakojo pabėgėlė.
Izraelio atstovai, atvirkščiai, tvirtina, kad amerikietiška pagalbos sistema veikia puikiai.
„Noriu pabrėžti, kad Izraelio valstybė neriboja į Gazos ruožą atvykstančių pagalbos sunkvežimių skaičiaus. Pagrindinė problema – atsiėmimas ir paskirstymas“, – tikino Izraelio administracijos Gazos ruožo vadovas.
Baltųjų rūmų administracija, kuri remia dabartinę Izraelio valdžią, dėl tokios padėties Gazos ruože sulaukia vis daugiau nemalonių klausimų.
Žurnalistai domėjosi, ar Amerikos vyriausybė sutinka, kad Izraelis leistų vaikams ir suaugusiesiems badauti tol, kol „Hamas“ ir Jungtinės Tautos atsisako žaisti pagal Izraelio taisykles, skirstant humanitarinę pagalbą.
Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:
„Ši humanitarinė katastrofa – tai „Hamas“ atsakomybė. Ji galėtų šiandien užbaigti šį konfliktą – paleisdama įkaitus ir sudėdama ginklus“, – kalbėjo JAV Valstybės departamento atstovas spaudai Tomy Pigot.
Izraelio ir Jungtinių Valstijų atstovai tvirtina, kad Prancūzijos noras pripažinti Palestinos valstybę su dabartine jos vadovybe – tai savotiškas paskatinimas su Izraelio okupacija kovojančiai „Hamas“, kuri veikia grynai teroristiniais metodais, todėl to daryti nereikėtų.
