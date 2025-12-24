Europiečiai pasipiktinę JAV sankcijomis ES pareigūnams

JAV valstybės departamentas antradienį pranešė, kad neišduos vizų T. Bretonui ir keturiems aktyvistams, kaltindamas juos siekiu priversti amerikiečių socialinių tinklus cenzūruoti jiems nepatinkančias nuomones.
„Mes paprašėme JAV pareigūnų paaiškinimų ir toliau palaikome ryšį, tačiau, jei prireiks, reaguosime greitai ir ryžtingai, kad apgintume savo reguliavimo autonomiją nuo nepateisinamų priemonių“, – sakoma EK pareiškime.
„Mūsų skaitmeninės taisyklės užtikrina saugias, teisingas ir lygias sąlygas visoms įmonėms, taikomas sąžiningai ir nediskriminuojant“, – pabrėžė Briuselis.
Pareiškime taip pat nurodoma, kad saviraiškos laisvė yra pagrindinė teisė Europoje ir bendra pamatinė vertybė, kuria dalijamasi su Jungtinėmis Valstijomis visame demokratiniame pasaulyje.
EK pridūrė, kad ES yra atvira, taisyklėmis grindžiama bendroji rinka, turinti suverenią teisę reguliuoti ekonominę veiklą pagal savo demokratines vertybes ir tarptautinius įsipareigojimus.
Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas trečiadienį pasmerkė JAV sprendimą, sakydamas, kad šis žingsnis prilygsta bauginimui ir prievartai.
„Prancūzija smerkia Jungtinių Valstijų taikomas vizų ribojimo priemones Thierry Bretonui ir kitiems keturiems Europos veikėjams“, – socialiniame tinkle „X“ parašė E. Macronas.
„Šios priemonės prilygsta bauginimui ir prievartai, kuriais siekiama pakenkti Europos skaitmeniniam suverenumui“, – pridūrė šalies vadovas, pabrėždamas, kad Europa gins savo „reguliavimo autonomiją“.
Ispanijos užsienio reikalų ministerija pavadino tai „nepriimtinomis priemonėmis tarp partnerių ir sąjungininkų“. „Saugi skaitmeninė erdvė, laisva nuo neteisėto turinio ir dezinformacijos, yra esminė Europos demokratijos vertybė ir kiekvieno atsakomybė“, – priduriama pranešime.
