JAV pagrasino atsakomosiomis priemonėmis į ES reglamentus technologijų įmonėms

Socialiniuose tinkluose JAV prekybos atstovo (USTR) biuras sukritikavo ES ir kai kurias atskiras jos valstybes nares už esą „nuolatinį diskriminacinių ir priekabių paieška grįstų ieškinių, mokesčių, baudų ir direktyvų taikymą“ Amerikos paslaugų teikėjams.
USTR biuras įspėjo, kad jei blokas ir jo narės toliau tęs veiksmus, kurie traktuojami kaip mažinantys JAV įmonių konkurencingumą, Vašingtonas „neturės kito pasirinkimo, kaip tik pradėti naudoti visus turimus įrankius atsakyti į šias nepagrįstas priemones“.
USTR įraše taip pat užsiminta, kad atsakomosiomis priemonėmis gali būti taikomos didžiosioms Europos įmonėms, kaip antai „Accenture“, „DHL“, „Mistral“, „Siemens“ ir „Spotify“.
„Jei reikės imtis atsakomųjų priemonių, JAV įstatymai leidžia, be kita ko, užsienio paslaugoms įvesti mokesčius ar apribojimus“, – teigė JAV prekybos atstovo biuras.
USTR pridūrė, kad Vašingtonas imsis panašių veiksmų ir kitų šalių atžvilgiu, jei šios sumanys taikyti „ES stiliaus strategiją“.
ES neketina daryti išimčių
Europos Komisijos atstovas spaudai Thomas Regnieris, savo ruožtu, pabrėžė, kad „kaip jau ne kartą aiškiai sakėme, mūsų taisyklės taikomos vienodai ir lygiai teisingai visoms ES veikiančioms įmonėms“.
„Mes ir toliau taikysime savo taisykles sąžiningai ir nediskriminuodami“, – sakė jis.
JAV prekybos atstovo biuro pareiškimas taip pat išprovokavo neigiamą Silicio slėnyje įsikūrusio startuolių akseleratoriaus „Y Combinator“ viešosios politikos vadovo Lutherio Lowe'o reakciją.
Jis šį USTR žingsnį vadino „nuviliančiu mažųjų technologijų įmonių išdavimu“ ir pridūrė, kad ES skaitmeninių rinkų aktas padeda JAV įmonėms išsikovoti vietą rinkoje.
Kritikos dėl Amerikos technologijų įmonių veiklos reglamentavimo ES yra sulaukusi ir iš JAV prezidento Donaldo Trumpo, o šis USTR pareiškimas yra dar vienas mėginimas daryti spaudimą Briuseliui.
D. Trumpas rugsėjį pagrasino atsakomaisiais muitais, kai blokas bendrovei „Google“ už antimonopolinių taisyklių pažeidimus skyrė 3,47 mlrd. dolerių baudą.
Kiek anksčiau šį mėnesį JAV prezidentas taip pat sukritikavo „šlykščią“ technologijų magnato Elono Musko socialiniam tinklui „X“ ES skirtą baudą, siekusią 140 mln. dolerių. D. Trumpas įspėjo, kad „Europa turi būti labai atsargi“.
Panašu, kad įtampa ateityje tik kais, nes Briuselis toliau tikrina bendrovių „Google“, „Microsoft“ ir „Amazon“ veiklą.
Antradienį JAV prekybos atstovo biuras pareiškė, kad amerikiečių įmonės ES piliečiams teikė „reikšmingas nemokamas paslaugas“, o įmonėms – „patikimas verslo paslaugas“.
USTR taip pat pažymėjo, kad ES paslaugų teikėjai galėjo „laisvai veikti“ JAV.
D. Trumpo griežta retorika prieš šalis, kurios esą nusitaikė į JAV technologijų įmones, kitur pasaulyje paskatino tam tikrų pokyčių. Pavyzdžiui, birželį JAV prezidentui pagrasinus nutraukti prekybos derybas su Otava, Kanada pareiškė atšauksianti savo įvestą mokestį skaitmeninėms paslaugoms.
