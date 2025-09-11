Lietuvoje prasideda festivalis „Erdvėlaivis žemė“: dėmesys – kvantinėms technologijoms

Festivalis truks savaitę – iki kito penktadienio.
Kaip pranešė organizatoriai, iš viso programoje numatyta daugiau kaip 200 nemokamų renginių, interaktyvių veiklų, ekskursijų, eksperimentų.
Jungtinėms Tautoms 2025-uosius paskelbus Tarptautiniais kvantinio mokslo ir technologijų metais, festivalio programoje daug dėmesio bus skiriama kvantinėms technologijoms ir jų taikymams. Pasak organizatorių, net bus mėginama atrasti kvantinės fizikos užuominų M. K. Čiurlionio kūryboje.
Vilniuje lankytojai galės išbandyti žaidimą „Kaip išgyventi kosminėje kolonijoje“ ir išgirsti, kaip lietuviams pavyko atrasti naują egzoplanetą. VU Biochemijos institute bus galima sužinoti, kada sujungs kompiuterį su smegenimis. Lietuvos dalelių fizikos konsorciumo specialistai pasakos apie superlaidumo reiškinį ir jo naudą didžiausioje dalelių fizikos laboratorijoje pasaulyje.
Kaune programa padės pasiruošti ateičiai, ugdyti kūrybiškumą ir stiprinti savo atsparumą pavojams kibernetinėje erdvėje. Bus paliesta kita svarbi tema – kaip saugiai elgtis interneto erdvėje. Kibernetinio atsparumo dirbtuvėse lauks duomenų viliojimo pratybos, saugaus elgesio įgūdžių formavimas. Maironio lietuvių literatūros muziejuje vyks diskusija, kodėl dirbtinio intelekto laikais mums pravers dirbtinis kvailumas.
Klaipėdos universiteto (KU) ir KU STEAM centre bus galima išgirsti įspūdingą laivų istoriją bei suprasti jų reikšmę civilizacijai. Taip pat lankytojai bus kviečiami į ekskursiją uoste ir plaukimą laivu.
Festivalio renginiai taip pat vyks Šiauliuose, Marijampolėje, Panevėžyje, Tauragėje, Druskininkuose.
Po Lietuvos mokyklas keliaus „Atominė pamoka“, kurią parengė edukatorių komanda mėgintuvėlis.lt ir Ignalinos atominės elektrinės specialistai.
