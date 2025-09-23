Lietuvos bankas pristatė M. K. Čiurlionio 150-osioms gimimo metinėms skirtą kolekcinę monetą

Menininkas monetos averse, aukso paviršiuje, įamžino M. K. Čiurlionio paveikslo „REX“ fragmentą, o reverse – menininko parašo faksimilę virš horizonto ir užrašą „150“, žymintį jubiliejų.
50 eurų nominalo aukso moneta išleidžiama 3 tūkst. egzempliorių tiražu. Išankstinis monetos pardavimas prasidėjo pirmadienį. Oficialiai moneta bus išleista rugsėjo 29 dieną.
ELTA primena, kad pirmadienį Lietuvoje buvo minimos M. K. Čiurlionio 150-osios gimimo metinės.
Metinių proga Lietuvos paštas išleido pašto ženklų bloką, o ant Vilniaus oro uosto (VNO) išvykimo terminalo fasado buvo atidengta iškilaus lietuvių menininko autografo instaliacija.
Seimas 2025 metus taip pat yra paskelbęs M. K. Čiurlionio metais. Šios sukakties proga visoje Lietuvoje vyks įvairūs atminimo renginiai bei iniciatyvos, skirtos pažinti menininko kūrybą bei gyvenimą.
M. K. Čiurlionis per dešimtmetį trukusį kūrybos kelią sukūrė apie 400 muzikos kūrinių, nutapė daugiau negu 300 paveikslų, sukūrė nemažai grafikos darbų, paliko literatūros ir poezijos kūrinių, reiškėsi publicistikoje, eksperimentavo meninėje fotografijoje.
Tarp žinomiausių M. K. Čiurlionio muzikinių darbų – simfoninės poemos „Miške“ ir „Jūra“, iš dailės darbų – monumentaliosios kompozicijos „Pasaka. Karaliai“, „Rex“, muzikinės tapybos kūriniai „Piramidžių sonata“, „Žalčio sonata“, „Jūros sonata“, „Saulės sonata“ ir kitos sonatos, fugos ir preliudai.
