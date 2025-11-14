Lietuvos nacionalinėje filharmonijoje surengtose iškilmėse pagerbti mecenatai

Jiems įteikti mecenatų ženklai.
„Mecenatystė – tai ne tik parama. Tai brandžios visuomenės ženklas ir sena, kilni tradicija, kurią šiandien matome atgimstančią su nauja jėga. Mecenatystės dienos išvakarėse norisi nuoširdžiai padėkoti tiems, kurie prisiima atsakomybę ir didelę dalį rūpesčio už mūsų kultūrą, meną, mokslą, švietimą, pilietiškumą ir socialinę gerovę“, – dėkodama mecenatams sakė kultūros ministrė Vaida Aleknavičienė.
Nacionalinio mecenato vardai po mirties suteikti iš Biržų krašto kilusiems pasaulio lietuviams Kanadoje gyvenusiems gydytojams odontologams ir filantropams Angelei ir Sigitui Kazlauskams, skyrusiems daugiau kaip 3 mln. eurų Vilniaus universiteto fondui vaikų odontologijos srities plėtrai, odontologijos studijų ir mokslo gerinimui.
Nacionalinio mecenato ženklai skirti Rolandui Valiūnui, 1,4 mln. eurų skyrusiam Lietuvos meno pažinimo centrui „Tartle“ ir užpernai mirusiam Mantvydui Juozapavičiui, iš kurio palikimo jo tėvai skyrė 1,3 mln. eurų Vilniaus universiteto fondui.
Taip pat nacionalinių mecenatų vardai suteikti prof. Eugenijui Arvydui Janulaičiui (bendrovė „J investicijos“) už 1 mln. eurų „Ateities biomedicinos fondui“, Vaidui Barakauskui, valdančiam bendroves „Ilzenbergo dvaras“ ir „Indeco: Investment and Development“, 1 mln. eurų parėmusiam Onuškio šv. Mykolo arkangelo bažnyčios atnaujinimą.
Pripažinimo sulaukė ir buvusio Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos pirmininko Ramūno Karbauskio valdomos įmonės „Agrokoncerno grūdai“ bei „Agrokoncernas“. Pirmoji 1,13 mln. eurų skyrė Naisių vasaros teatrui, o antroji – 1,14 mln. eurų labdaros ir paramos fondui „Švieskime vaikus“.
Pirmą kartą nacionalinio mecenato vardas suteiktas tokiam dideliam skaičiui asmenų.
Savivaldybės mecenatų kategorijoje Pakruojo rajono savivaldybės mecenato vardas suteiktas ir ženklas įteiktas bendrovei „Dolomitas“ už daugiau nei 211 tūkst. eurų paramą mecenuojamajam projektui. Šiaulių rajono savivaldybės mecenato ženklas įteiktas žemės ūkio bendrovei „Draugas“ už daugiau nei 318 tūkst. eurų paramą Naisių vasaros teatrui.
Iškilmingame renginyje taip pat pagerbti bendruomenių mecenatai. Kultūros ir meno srities bendruomenės mecenato ženklai už praėjusiais metais skirtą paramą MO muziejui skirti: bendrovei „Baltisches Haus“ už 50 tūkst. eurų, prof. Vladui Algirdui Bumeliui už daugiau nei 57 tūkst. eurų ir Žilvinui Meceliui už 50 tūkst. eurų paramą.
Kultūros paveldo srities bendruomenės mecenato ženklas taip pat įteiktas labdaros organizacijai „Janukonis Fondas“ už daugiau nei 142 tūkst. eurų paramą Viešpaties Jėzaus koplytėlės atstatymui.
Švietimo srities bendruomenės mecenato ženklai už 50 tūkst. eurų paramą Vilniaus universiteto fondui skirti Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmams, bendrovės „Arimex“ įkūrėjui ir direktoriui Arnui Jurskiui už 100 tūkst. eurų paramą bei bendrovę „HFL Holding“ valdantiems Eglei ir Romualdui Danieliams už 150 tūkst. eurų paramą.
Bendruomenių mecenatų vardai pilietinės visuomenės stiprinimo srityje suteikti Arvidui Neniškiui ir Ramutei Neniškienei už 104 tūkst. eurų paramą viešajai įstaigai „Mėlyna ir geltona“.
Bendruomenės mecenatų ženklai visuomenės gerovės srityje skirti penkiems mecenatams: bendrovėms „Arijus“, „Veikmė“, „Vilniaus Sigma“, Aurelijui Rusteikai ir Regimantui ir Rasai Buožiams, skyrusiems po 50 tūkst. eurų Mariaus Čiuželio labdaros ir paramos fondo neliečiamajam kapitalui.
Šio fondo misija – skleisti pozityviosios senatvės idėjas senėjančioje Lietuvos visuomenėje, keisti nepatrauklius senatvės stereotipus, siekti, kad vyresnio amžiaus žmonėms būtų užtikrinama ori senatvė. Šiems tikslams fondas sukūrė ir nuo 2016 metų įgyvendina draugystės pokalbių ir emocinės pagalbos vyresnio amžiaus žmonėms projektą „Sidabrinė linija“.
Nacionalinio mecenato vardas suteikiamas asmeniui, sveikatos priežiūros, kultūros ir meno, paveldo, mokslo, visuomenės gerovės, sporto ar švietimo sričių projektą parėmusiam ne mažiau kaip milijonu eurų.
Savivaldybės mecenatu pripažįstamas asmuo, skyręs ne mažiau kaip 250 tūkst. eurų dydžio paramą mecenuojamam projektui įgyvendinti, kai savivaldybė turi daugiau kaip 25 tūkst. nuolatinių gyventojų arba jos teritorijoje yra kurorto statusą turinti gyvenamoji vietovė.
Jei savivaldybė mažesnė, mecenato vardas suteikiamas asmeniui, skyrusiam ne mažiau kaip 150 tūkst. eurų dydžio paramą.
Bendruomenės mecenato vardas suteikiamas asmeniui, kurio skirtos paramos bendra suma per vienus metus ne mažesnė kaip 50 tūkst. eurų.
Praėjusiais metais nacionalinio mecenato ženklas įteiktas bendrovės „Tesonet Global“ įkūrėjams Tomui Okmanui ir Eimantui Sabaliauskui už viešajai įstaigai „Mėlyna ir geltona“ skirtą paramą. Anksčiau nacionaliniu mecenatu pripažintas bendrovės „Teltonika“ steigėjas ir savininkas Arvydas Paukštys už paramą atstatant Balbieriškio Švč. Mergelės Marijos Rožančinės bažnyčią.
Mecenatų vardai įrašomi į Mecenatų knygą, kuri saugoma Nacionaliniame muziejuje Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmuose. Mecenatų vardai Lietuvoje suteikiami nuo 2018 metų, o nuo pernai į atmintinų dienų sąrašą įtraukta Mecenatystės diena, pažymima lapkričio 15-ąją.
