 Paskelbti beveik 9 mln. eurų kvietimai kultūros ir kūrybinių industrijų įmonėms

Paskelbti beveik 9 mln. eurų kvietimai kultūros ir kūrybinių industrijų įmonėms

2025-12-19 12:09
ELTOS inf.

Kultūros ministerija su Centrine projektų valdymo agentūra (CPVA) paskelbė du kvietimus kultūros ir kūrybinių industrijų (KKI) sektoriaus įmonėms, kuriems numatyta 8,93 mln. eurų Europos Sąjungos fondų investicijų.

Paskelbti beveik 9 mln. eurų kvietimai kultūros ir kūrybinių industrijų įmonėms
Paskelbti beveik 9 mln. eurų kvietimai kultūros ir kūrybinių industrijų įmonėms / freepik.com nuotr.

Pasak ministerijos, lėšos bus skirtos naujų produktų ir paslaugų kūrimui bei infrastruktūros gerinimui.

„Šios investicijos, tikimės, ne tik padės atnaujinti reikiamą infrastruktūrą, bet ir paskatins kurti aukštos pridėtinės vertės paslaugas, kurios būtų paklausios tiek Lietuvoje, tiek tarptautinėje rinkoje“, – pranešime cituojama kultūros ministrė Vaida Aleknavičienė.

Paraiškas gali teikti KKI sektoriuje veikiantys verslo subjektai ir nevyriausybinės organizacijos, kurių iš KKI veiklos generuojamos vidutinės mėnesio pajamos per paskutinius finansinius metus svyruoja nuo 2,5 tūkst. iki 17 tūkst. eurų per mėnesį.

Pagal naujus kvietimus vienam projektui įgyvendinti gali būti skiriama iki 200 tūkst. eurų dotacija. Paraiškos priimamos iki kitų metų balandžio 30 dienos.

Šiame straipsnyje:
kvietimai
kultūros ir kūrybinių industrijų įmonės
Kultūros ministerija
Centrinė projektų valdymo agentūra

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų