Baigusi tyrimą, Kultūros ministerija nenustatė įslaptintos informacijos rinkimo atvejų

Pavedimą pradėti šį tyrimą institucija iš Valstybės saugumo departamento (VSD) gavo spalį, visuomenininkui Andriui Tapinui pranešus apie tai, kad esą buvusio ministro Ignoto Adomavičiaus lydimi asmenys rinko duomenis iš darbuotojų kompiuterių.
„Atsižvelgiant į 2025 m. lapkričio 20 d. Nuolatinės specialiosios ekspertų komisijos posėdžio protokolą, Kultūros ministerijoje laikotarpiu nuo 2025 m. rugsėjo 25 d. iki 2025 m. spalio 3 d. neteisėto valstybės ar tarnybos paslaptį sudarančios informacijos rinkimo nebuvo nustatyta“, – Eltai siųstame atsakyme teigė Kultūros ministerijos atstovai.
ELTA primena, kad visuomenininkas A. Tapinas spalio pradžioje socialiniame tinkle „Facebook“ pranešė sulaukęs anonimu norėjusio išlikti Kultūros ministerijos darbuotojo liudijimo, kad dieną prieš I. Adomavičiaus atsistatydinimą po įstaigos kabinetus vaikščiojo nežinomi vyrai.
Pasak anonimo, paties I. Adomavičiaus lydimi asmenys iš darbuotojų kompiuterių persikėlė informaciją. Teigiama, kad kai kurių ministerijos darbuotojų buvo paprašyta perkelti informaciją patiems – pasak anonimo, niekas tam neprieštaravo, nes atitinkamą nurodymą davė pats I. Adomavičius.
Seimo opozicinės partijos dėl šios istorijos aplinkybių kreipėsi į prokuratūrą ir VSD.
Savo ruožtu generalinė prokurorė Nida Grunskienė kreipėsi į policiją, nurodydama atlikti aplinkybių patikslinimą.
