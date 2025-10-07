Adomavičius sako dėl šmeižto prieš jį kreipėsi į teisėsaugą: kodėl aš turiu būti atbulinis

„Jau pridaviau policijai. Viskas pasirašyta. Aš kreipiuosi kaip pilietis“, – Eltai sakė I. Adomavičius.
„Kreipiausi dėl šmeižto ir dėl to, kad ištirtų, kas vaikšto po ministeriją. Reikia gaudyti, jei kažkas apsimeta ministrais“, – teigė jis.
Visgi, antradienio popietę I. Adomavičius tikino, kad dėl minėtų A. Tapino teiginių į teisėsaugą jis tikrai nesikreips. Anot savaitę ministru dirbusio „aušriečio“, persigalvoti privertė į prokuratūrą bei Valstybės saugumo departamentą pasikreipusi opozicija.
„Kadangi Seimo nariai sugalvojo kreiptis, tai pagalvojau, kodėl aš turiu būti atbulinis. Aš irgi kreipsiuosi, nes peržengtos visos padorumo ribos“, – sakė I. Adomavičius.
Apie tai, kad ministru dirbęs I. Adomavičius gavo duomenų iš Kultūros ministerijos, praėjusią savaitę užsiminė „Nemuno aušros“ lyderis Remigijus Žemaitaitis. Visgi, buvęs ministras tikina, kad jam į rankas pateko viešai prieinama informacija.
„Žemaitaitis kalba apie viešus duomenis, pilnai prieinamus. Juos gali pasitikrinti, pasižiūrėti. Tai informacija, kuri susijusi su viešąja erdve. Nėra jokios paslapties, reikia tik žinoti, kur ieškoti. Tie duomenys, kuriuos gavau, juos gavau legaliu būdu“, – sakė I. Adomavičius.
Antradienį visuomenininkas A. Tapinas socialiniame tinkle „Facebook“ pranešė sulaukęs anonimu norėjusio išlikti Kultūros ministerijos darbuotojo liudijimo, kad dieną prieš I. Adomavičiaus atsistatydinimą po įstaigos kabinetus vaikščiojo nežinomi vyrai. Pasak anonimo, paties I. Adomavičiaus lydimi asmenys iš darbuotojų kompiuterių persikėlė informaciją. Teigiama, kad kai kurių ministerijos darbuotojų buvo paprašyta perkelti informaciją patiems – pasak anonimo, niekas tam neprieštaravo, nes atitinkamą nurodymą davė pats I. Adomavičius.
Seimo opozicinės partijos dėl paviešintos informacijos aplinkybių kreipėsi į prokuratūrą ir Valstybės saugumo departamentą (VSD).
