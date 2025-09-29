Ruginienė: niekas nesitikėjo tokios kultūrininkų reakcijos dėl naujojo ministro

„Niekas nesitikėjo kultūros bendruomenės tokios reakcijos“, – žurnalistams pirmadienį teigė I. Ruginienė.
„Tai yra ženklas, kad kultūros ministras turės įdėti daugiau pastangų, bendradarbiaudamas su kultūros bendruomene ir įtikindamas juos, kad atėjo stiprinti šią sritį“, – teigė ji.
Kaip rašė BNS, darbo patirties kultūros srityje neturintį verslininką, pastaruoju metu Seimo vicepirmininko patarėjo pareigas ėjusį I. Adomavičių į kultūros ministrus pasiūlė „Nemuno aušra“, iškeitusi Energetikos ministeriją į Kultūros.
Jo paskyrimą ministru praėjusią savaitę lydėjo kultūros bendruomenės kritika ir protestai, šiuos žadama tęsti įspėjamuoju streiku. Kultūrininkai I. Adomavičių vadina netinkamu pareigoms dėl patirties stokos, kultūros lauko problemų neišmanymo.
Pats ministras atsiprašė už savo pastarojo metu viešus pasisakymus ir teigė dirbsiantis su kultūros bendruomene siekdamas rasti sąlyčio taškus.
Savo ruožtu, prezidentas Gitanas Nausėda ragino kultūrininkus paskirtajam ministrui duoti šansą. Šalies vadovas anksčiau sakė, kad netvirtins „aušriečiams“ priklausančių politikų ministrais, tačiau bręstant Vyriausybės krizei savo poziciją pakeitė.
