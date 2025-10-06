Premjerės patarėjas: šiuo metu apie ministerijų mainus nėra kalbama

„Naujasis ministras bus paskirtas, kai premjerei bus pristatyta kandidatūra iš koalicijos partnerių ir tas žmogus atitiks tinkamos reputacijos, patirties bei kultūros sektoriaus išmanymo kriterijus. Šiems aspektams bus skiriamas itin didelis dėmesys“, – žiniasklaidai perduotame komentare pirmadienį nurodė premjerės atstovas spaudai Ignas Dobrovolskas.
Jis pridūrė, kad „šiuo metu apie (ministerijų – BNS) mainus nėra kalbama“.
Sekmadienį įspėjamąjį streiką visoje Lietuvoje surengę kultūrininkai toliau reikalauja, kad Kultūros ministerijai vadovautų ne „aušriečių“ deleguotas žmogus ir žada tęsti protestus.
I. Dobrovolskas sakė, jog premjerė surengtą protesto akciją „vertina kaip demokratijos ir pilietinės valios išraišką ir džiaugiasi, kad žmonės aktyviai reiškia savo pilietinę poziciją“.
„Su kultūros bendruomene bus tęsiami pokalbiai ir ieškoma išeičių iš situacijos – tikimasi, kad visos pusės sieks konsensuso“, – teigė ministrės pirmininkės atstovas.
Jis taip pat pakartojo I. Ruginienės poziciją, kad „Nemuno aušros“ pirmininko Remigijaus Žemaitaičio retorika kultūros žmonių atžvilgiu yra nepriimtina ir turi keistis.
R. Žemaitaitis sekmadienį vykusio įspėjamojo streiko dalyvius išvadino rėksniais, baubikais, „dvaro elyyytu“, Kremliaus agentais, tvirtino juos rengiant valstybės perversmą, keliant sąmyšį.
Kultūrininkų teigimu, „aušriečių“ vadovavimas Kultūros ministerijai kelia grėsmę kovai su dezinformacija, žodžio laisvei ir kitoms demokratinio pasaulio vertybėms.
Kritikos dėl nekompetencijos sulaukęs iš pareigų praėjusią savaitę atsistatydino „aušrietis“ kultūros ministras Ignotas Adomavičius.
