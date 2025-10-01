Tapino paviešinta istorija sukėlė skandalą

Tokių veiksmų trys politinės jėgos imsis po to, kai antradienį visuomenininkas Andrius Tapinas, remdamasis šaltiniu ministerijoje, pranešė, jog su buvusiu ministru Ignotu Adomavičiumi po institucijos kabinetus vaikščioję neprisistatę asmenys iš institucijos darbuotojų kompiuterių rinko informaciją
„Šią situaciją reikia mažų mažiausiai patikrinti, o jeigu tai yra tiesa ir taip yra įvykę, tai čia jau yra didžiulis pažeidimas, kuris, manau, jau eina į baudžiamąją atsakomybę“, – žurnalistams teigė konservatorių pirmininkas Laurynas Kasčiūnas.
„Mes jau dabar rengiam raštą, šią akimirką, manau, valandos bėgyje turėsim ir kreipsimės visos trys opozicinės partijos. Tą mes sutarėm“, – sakė politikas.
Minėtus kaltinimus naujienų portalui „Delfi“ I. Adomavičius atmetė. Anot jo, nieko panašaus nebuvo.
„Nemuno aušros“ atstovas Robertas Puchovičius taip pat nesutiko su teiginiais dėl galimo neteisėto informacijos paėmimo.
„Netikiu, kad jis galėjo vaikščioti ir kokią nors informaciją imti“, – BNS sakė Seimo narys.
„Jis (I. Adomavičius – BNS) būdamas ministru galėjo tos informacijos paprašyti, jam nereikėjo pačiam eiti, kišti USB raktus ir gauti informaciją. Būdamas ministru jis bet kokiu atveju gauna informaciją. Čia nesueina galai arba kas nors vėl fantazuoja“, – tvirtino R. Puchovičius.
BNS rašė, kad kultūros ministru paskirtas „aušrietis“ I. Adomavičius pareigas ėjo savaitę, po kultūros bendruomenės ir koalicijos partnerių kritikos jis spalio 3 dieną atsistatydino iš pareigų.
Valdančiųjų sutarimas atiduoti Kultūros ministeriją „Nemuno aušrai“ ir prezidento sprendimas kompetencijos kultūros srityje neturintį I. Adomavičių paskirti kultūros ministru išprovokavo kultūros bendruomenės protestus, sekmadienį surengtas įspėjamasis streikas, kuriame dalyvavo šimtai kultūros įstaigų ir tūkstančiai žmonių visoje Lietuvoje.
Kultūrininkai reikalauja, kad „Nemuno aušros“ neliktų Kultūros ministerijoje, nes, jų teigimu, „aušriečių“ vadovavimas kelia grėsmę kovai su dezinformacija, žodžio laisvei ir kitoms demokratinio pasaulio vertybėms.
Šiuo metu laikinai kultūros ministro pareigas eina švietimo, mokslo ir sporto ministrė, socialdemokratė Raminta Popovienė.