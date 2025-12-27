Neatsitiktinai ir pati autorė kiekvieną naują knygą rašyti pradeda nuo kelionės: aplanko pasirinktą miestą, stebi jo ritmą, kasdienybę, lankosi vietinėse kavinėse, turguose ir mažose kepyklėlėse, kalbasi su žmonėmis, netgi stengiasi atrasti ir skaitytojams pristatyti miesto slaptus perliukus, kurių nėra tradiciniuose kelionių giduose.
Atsitiktinumo galia
Ką tik lietuviškai pasirodęs J. Caplin romanas „Iki pasimatymo Prahoje“ – jau penktoji taip parašyta šilta, jauki ir kulinariniais atradimais pagardinta istorija iš „Romantiškų pabėgimų“ serijos.
J. Caplin prisipažįsta, kad ši knyga – jos meilės laiškas Prahai. Užburiantis miestas – akmenimis grįstos, senovę menančios gatvės, žibintų nutviekstas Karolio tiltas, virš miesto stūksanti pilis, tyliai tekanti Vltava – čia tampa ne tik fonu, bet ir itin ryškiu, savarankišku knygos veikėju.
Ana Lav atvyksta į vieną žaviausių Europos miestų mokytis aludarystės meno iš geriausių Čekijos specialistų. Šešių mėnesių konkursas naujomis galimybėmis žėrinčiame mieste – kas galėtų būti geriau? Tačiau įžengusi į savo butą Ana randa staigmeną. Jos kambario draugas ir pagrindinis varžovas konkurse – ne kas kitas, o Leo Naitas, vyras, kurį ji taip ilgai mėgino užmiršti. Staiga šeši mėnesiai ima atrodyti kaip rimtas iššūkis.
Kartu tyrinėdami čekų virtuvę, Ana ir Leo netikėtai pajunta, kaip Praha ima skleisti savo kerus. Klajojant akmenimis grįstomis gatvėmis pamažu atgyja daug metų slopinti jausmai. Tačiau kartu su jais grįžta ir neišspręsti konfliktai. Ar jų meilės istorija verta antros galimybės?
„Iki pasimatymo Prahoje“ žada nostalgišką ir romantišką pasivaikščiojimą po miestą, kurio kiekviena detalė liudija didingą praeitį. Tai knyga apie žmones, kurių netekome, ir apie tuos, kuriuos dar galime sutikti. Kelionė, nepažįstamas miestas, netikėtas susitikimas – kartais pakanka mažo atsitiktinumo, kad gyvenimas primintų tai, ką stengėmės užmiršti ir nuo ko bėgome.
Skonių ir istorijų bagažas
Prieš tapdama rašytoja, J. Caplin ilgus metus dirbo viešųjų ryšių specialiste, o viena iš pagrindinių jos užduočių buvo į įvairias šalis organizuoti spaudos atstovų keliones, susijusias su maistu ir gėrimais. Apkeliavusi ne vieną žemyną, kartu su garsiais maisto kritikais ir žurnalistais ragavusi išskirtinių delikatesų, būsimoji rašytoja sukaupė unikalios medžiagos: įvairių kultūrų, skonių ir žmonių istorijų bagažą, kurį vėliau sėkmingai perkėlė į savo romanus.
„Viena mano mėgstamiausių frazių: nukeliauk bent mylią su kito žmogaus batais. Visada svarbu prisiminti, kad bet kuri istorija turi dvi puses ir kad kiti žmonės mąsto kitaip nei mes. Turime suprasti savo stiprybes ir silpnybes, bet ir suvokti, kad tokių turi ir kiti, o jos tikrai bus visai kitokios nei mūsų. Norint suprasti vienam kitą, svarbu įsiklausyti į tai, kas nebuvo pasakyta“, – sako J. Caplin ir atskleidžia atradusi geros meilės romano formulę: pagrindiniai veikėjai susiduria su didelėmis kliūtimis, bet galiausiai randa būdų įveikti visus išbandymus ir būti kartu.
„Sakydama „kliūtys“, turiu mintyje giliai įsišaknijusias vidines problemas, o ne kokius nors išorinius trikdžius. Romantika gimsta, kai pavyksta įveikti vidinius konfliktus. Geras meilės romanas pasakoja apie veikėjų vidinę kelionę, kai jie supranta, kad gali mylėti kitą ir yra verti meilės.“
Jausmų ir vietovių geografija
Autorė kviečia leistis ne tik į nepamirštamas jausmų, bet ir skonių keliones. Pirmojoje serijos knygoje „Kavinė Kopenhagoje“ autorė nukelia į šiaurę – ramią, lėtą ir jaukią Danijos sostinę, kur tvyro šiltų bandelių ir karšto šokolado kvapas. Knygoje „Kepyklėlė Brukline“ skaitytojus pasitinka triukšmingas, margas ir nenuspėjamas Niujorkas ir gardžiausi beigeliai. Trečioji knyga – „Cukrainė Paryžiuje“ – vilioja aplankyti Prancūziją ir pasimėgauti eklerais, makarunais ir kitais saldžiais Paryžiaus malonumais. „Arbatinė Tokijuje“ perkelia į svaiginančio aukščio dangoraižių, magiškų arbatos ceremonijų, gamtos dermės ir šventyklų šalį ir pasakoja kvapą gniaužiančią meilės istoriją apie aistrą gyventi šią akimirką.
J. Caplin knygų veikėjai neretai išgyvena širdies skausmą, netektis, skyrybas. Nepaisant to, visos jos istorijos kupinos šviesos, švelnios nostalgijos ir malonių kasdienių smulkmenų. Rašytojos kuriamos moterys – stiprios ir atkaklios. Jos nėra idealios – kaip ir mes visi, bijo, klysta, patiria sunkumų, bet atsistoja ir žengia toliau.
Svarbiausia – jos priima savo gyvenimą tokį, koks jis yra, gyvena nuoširdžiai ir aistringai. Būtent jų netobulumas daro jas tokias artimas skaitytojui. Ne veltui sakoma, kad geriausios knygos yra tos, kuriose atpažįstame dalelę savęs. O geriausios istorijos prasideda tada, kai išdrįstame pasukti nepažįstamu keliu.
