Per metus „Dingusį Štetlą“ Šeduvoje aplankė per 100 tūkst. žmonių

„Per pirmuosius metus muziejus tapo vieta, į kurią atvykstama ne tik susipažinti su Lietuvos žydų istorija, bet ir ją išgyventi asmeniškai – per konkrečių žmonių likimus, šeimų pasakojimus, kasdienybės detales. Daugiau nei 100 tūkst. lankytojų mums rodo, kad ši atmintis yra svarbi ir reikalinga šiandien“, – muziejaus pranešime sakė jo direktorius Jonas Dovydaitis.
Už dovanotas, suaukotas lėšas pastatytas ir įrengtas „Dingęs štetlas“ pasakoja apie iki Holokausto gyvavusį Šeduvos žydų pasaulį – žmones, jų kasdienybę, tradicijas, kultūrą ir tragišką likimą.
Daugiausia svečių atvyko iš Izraelio, Jungtinių Amerikos Valstijų, Pietų Afrikos Respublikos, Lenkijos, Latvijos, Suomijos, Jungtinės Karalystės ir kitų Europos valstybių.
Muziejaus lankymas yra nemokamas.
Anot pranešimo, ir antraisiais muziejaus veiklos metais jame bus galima lankytis nemokamai.
Muziejaus projektas įvertintas „iF Design Award“, pateko tarp prestižinio „Prix Versailles“ atrinktų gražiausių pasaulio muziejų, taip pat yra tarp „Finlandia Prize for Architecture“ finalininkų.
Lietuvos architektų sąjungos konkurse „Dingusio štetlo“ projektas taip pat buvo pripažintas geriausiu rekreacinės architektūros kūriniu, o „Turizmo sėkmingiausiųjų“ apdovanojimuose muziejus pripažintas sėkmingiausiu 2025-ųjų turizmo projektu šalyje.
Muziejus pradėtas statyti 2018 metais, atidarytas – praėjusių metų rugsėjį.
Jį inicijavo ir įkūrė Šveicarijoje registruota filantropinė organizacija „YouthAid Foundation“.
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