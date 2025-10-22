Mindaugas Sinkevičius: premjerė turi kelis kandidatus į kultūros ministrus

„Žinau, kad premjerė intensyviai ieško, kalbasi su koalicijos partneriais. Berods, yra minėjusi, kad turi planų kalbėtis su keliais kandidatais, turbūt ne šią savaitę, bet tikrai tas klausimas nėra paliktas“, – trečiadienį LRT Radijui sakė M. Sinkevičius.
Socialdemokratų lyderis taip pat teigė antradienį kalbėjęsis su premjere ir laikinąja kultūros ministre Raminta Popoviene bei paraginęs Kultūros ministerijos vadovo paieškų klausimą išspręsti kuo greičiau.
„Aš sakiau, kad reikėtų tą klausimą finalizuoti, nes negalime jo atidėlioti iki Kalėdų, iki biudžeto priėmimo – reikia spręsti dabar. Ministerija be vadovo – nėra gerai, reikėtų tą spręsti“, – pabrėžė politikas.
Kaip skelbta anksčiau, LSDP pirmininkas M. Sinkevičius žurnalistams pirmadienį pripažino, kad kandidato į kultūros ministrus paieškos užtruko. Anot jo, partija ieško kompetentingo kandidato.
Savo ruožtu prezidentas Gitanas Nausėda ragina valdančiuosius socialdemokratus nedelsti ir kuo greičiau rasti kandidatą į šią poziciją.
ELTA primena, kad anksčiau šį mėnesį posėdžiavusi socialdemokratų taryba nusprendė toliau dirbti valdančiojoje koalicijoje su „aušriečiais“, tačiau nutarė perimti savo atsakomybėn Kultūros ministeriją.
Savo ruožtu premjerė I. Ruginienė patikino, kad kandidato į šią ministeriją ieškos pati.
Pagal koalicinės sutarties priedą Kultūros ministerija atiteko socialdemokratams. Tačiau „Nemuno aušrai“ nerandant tinkamo kandidato į energetikos ministrus, partijos sutarė dėl mainų – Energetikos ministerija atiteko socialdemokratams, o kultūros ministro portfelis „aušriečiams“.
Kultūros ir Energetikos ministerijų mainai sukėlė pasipiktinimą kultūros bendruomenėje – surengtas protestas prie Prezidentūros, vyko įspėjamasis streikas, platinama peticija. Kultūrininkai reikalauja, kad „Nemuno aušra“ būtų atitraukta nuo Kultūros ministerijos.
