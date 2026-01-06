Mykolo Žilinsko kolekcijos debiutas užsienyje

Parodoje atsispindi tiek padovanotosios kolekcijos mastas ir įvairovė, tiek pati intriguojanti donatoriaus asmenybė ir jo gyvenimo istorija. Joje eksponuojami 38 paveikslai, taip pat pagrindinius kolekcininko pomėgius meną ir istoriją pristatančios per 20 knygų iš jo asmeninės bibliotekos, svarbūs asmeniniai dokumentai, tarp jų – ir žymusis nepriklausomos Lietuvos pasas, su kuriuo M. Žilinskas sugebėjo nugyventi visą savo gyvenimą, ir kolekcijos dovanojimo faktą liudijantys laiškai, asmeninės nuotraukos, keletas suvenyrų ir memorialinių daiktų.
„Šioje parodoje pristatomi absoliučiai geriausi M. Žilinsko kolekcijos kūriniai – tie, kurie sudaro nuolatinę M. Žilinsko galerijos ekspoziciją. Dėl vykstančios didelės galerijos pastato renovacijos svarbiausius rinkinio kūrinius galėjome pristatyti Estijos meno publikai“, – teigia parodos kuratorė Kerttu Mänister.
Įsigydamas meno kūrinius M. Žilinskas retai naudojosi dailės galerijos atstovų ar meno specialistų pagalba, tačiau, vedamas savo aistringo ir plataus siekio, pasikliaudamas nuojauta ir skoniu, jis sugebėjo surinkti beveik 1 700 meno kūrinių. Kolekcijos įgijimą galima palyginti su jo vykdytais rizikingais verslo sandėriais. Todėl jo kolekcija yra labai įvairi, joje randame tiek senųjų Europos meistrų paveikslų, tiek ir gerai žinomų kūrinių kopijų, vokiečių ir prancūzų dailininkų realistinės krypties darbų, XIX–XX a. sandūros modernizmo srovių apraiškų, mėgėjiškų ar mažai žinomų moterų dailininkių darbų ir, žinoma, lietuvių išeivijos dailininkų kūrybos pavyzdžių.
M. Žilinsko kolekcijoje yra ir Estijoje gimusio menininko Maksimiliano Maksolio (1880–1968) kūrinys. M. Maksolis Estijos meno istorijoje pagarsėjo mūšių ir istorinių scenų tapybos darbais ir valstybės veikėjų portretais. Didžioji dalis jo kūrinių Estijoje žuvo per sovietų okupaciją. Parodoje eksponuojamas Kliķerijos Bõkovos portretas – ji 1926 m. tapo M. Maksolio žmona.
Ekspozicijoje pristatomos užsienio dailės ekspertų pripažinimo sulaukusios senųjų dailės meistrų: olando Cornelio Ketelio, flamandų Theodooro Romboutso, Jano van de Venne ir Jacobo Jordaenso, Philipso Augustijno Immenraeto, italo Bartolomeo Guidobono, prancūzo Jeano-Baptiste’o Oudry – drobės. Greta eksponuojami jaukūs ir žavūs XIX a. prancūzų dailininkų (Thomaso Couture, Edmos Morisot, Diazo de la Peña’os) realistinės ir plenerinės dailės pavyzdžiai, anglų tapytojo Williamo Collinso audringos jūros peizažas.
Atskiro paminėjimo vertos žymiausių Rytprūsių dailininkų impresionisto Loviso Corintho ir ekspresionisto Arthuro Degnerio drobės, talentingų žydų kilmės vokiečių dailininkių Julie Wolfthorn ir Claros Arnheim kūriniai, žymaus vokiečių peizažisto Johanneso Hänscho kraštovaizdžiai, taip pat su dovanota M. Žilinsko kolekcija į Lietuvą sugrįžę pirmieji spalvomis ir polėkiu žaižaruojantys išeivijos dailininkų Alberto Vesčiūno, Vytauto Kasiulio ir Prano Domšaičio dailės pavyzdžiai.
„Paroda „Įsipareigojimas laisvei“ pratęsia Mikkel muziejaus programą, pristatančią istorines privačias kolekcijas, ją išplečiant nuo žymių Estijos kolekcininkų, tokių kaip Alfredas Rõude ar Martinas ir Francesca Luther, iki kaimyninių šalių kolekcininkų. Svarbu įvertinti, kokį reikšmingą vaidmenį mūsų meninio paveldo išsaugojimui, o kartais ir pačių menininkų likimams, turėjo privatūs asmeniniai pasirinkimai ir sprendimai“, – pabrėžė Mikkel muziejaus direktorė Aleksandra Murre.
Paroda Mikkel muziejuje Taline veiks iki kovo 8 d.
