Nacionalinių teatrų ir muziejų vadovai pareiškė palaikymą Biručiui

Lietuvos nacionalinių kultūros ir meno įstaigų asociacijos pirmininkė, Nacionalinės filharmonijos generalinė direktorė Rūta Prusevičienė trečiadienį išsiuntė laišką paskirtajai premjerei Ingai Ruginienei, kad Š. Birutis turėtų tęsti darbą vadovaudamas Kultūros ministerijai.
„Išreiškėme palaikymą dėl veiklos tvarumo ir tęstinumo, nes tas dabar įvykęs naujosios Vyriausybės laikotarpis buvo labai trumpas, labai daug pradėta darbų, kurie turėtų įgyvendinti 2027–2028 metais“, – BNS ketvirtadienį sakė R. Prusevičienė.
„Mes siektume, kad ministras ir komanda išliktų, nes labai svarbu neprarasti laiko ir neprarasti pagreičio“, – pridūrė ji.
Pasak R. Prusevičienės, kadangi laiškas išsiųstas trečiadienį, kol kas jokios reakcijos į jį nesulaukta.
Laiške reiškiamas pasitikėjimas kultūros ministro strategine vizija, kompetencijomis, įdirbiu rengiantis Lietuvos pirmininkavimui Europos Sąjungos Tarybai.
„L. e. p. kultūros ministro Šarūno Biručio ilgametė patirtis nacionalinėje ir tarptautinėje kultūros politikoje yra gyvybiškai svarbus instrumentas tiek Vyriausybei, bei Lietuvos kultūros ir meno bendruomenei, užtikrinant sklandų ir tvarų ilgalaikių tikslų įgyvendinimą“, – rašoma laiške.
Jį pasirašė Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus vadovas Arūnas Gelūnas, Valdovų rūmų muziejaus direktorius Vydas Dolinskas, Lietuvos nacionalinio muziejaus direktorė Rūta Kačkutė, Kauno nacionalinio dramos teatro ir Lietuvos nacionalinio dramos teatrų vadovai Egidijus Stancikas bei Martynas Budraitis, Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro generalinė direktorė Laima Vilimienė, Nacionalinio M. K. Čiurliono dailės muziejaus vadovė Daina Kamarauskienė, Nacionalinės filharmonijos direktorė R. Prusevičienė.
BNS rašė, kad prezidentas G. Nausėda antradienį interviu Žinių radijui suabejojo dabartinio kultūros ministro galimybėmis tęsti darbą.
Šalies vadovas tvirtino matantis Š. Biručio atsakomybę dėl to, kad kultūra dar figūruoja kaip „einanti paskutinė“. Jis sakė tikėjęsis didesnio ministro aktyvumo ir aiškios vizijos dėl būsimų Lietuvos kultūros sezonų organizavimo.
Kultūros ministras savo ruožtu teigė, kad norint, jog kultūra nebūtų našlaitė, tam reikia skirti lėšų.
Paskirtoji premjerė Inga Ruginienė ketvirtadienį Žinių radijui tvirtino, jog „greičiausiai Kultūros ministerijai vadovaus kitas ministras“. Ji patvirtino, kad vienas galimų kandidatų tapti naujuoju kultūros ministru yra buvusio premjero Gintauto Palucko patarėjas Tadas Vinokuras.
