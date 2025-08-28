Ruginienė: būsimasis kultūros ministras nuramins bendruomenę

Taip ji kalbėjo aštuonių nacionalinių teatrų, muziejų ir koncertinių įstaigų vadovams išreiškus palaikymą dabartiniam ministrui Šarūnui Biručiui, turbūt nebeliksiančio dirbti naujajame kabinete.
„Aš manau, kad kultūros bendruomenė tikrai gali būti rami, pateiksiu tikrai tinkamą kandidatą į būsimą ministro kėdę, kuris nuramins pačią kultūros bendruomenę“, – žurnalistams Vilniuje ketvirtadienį sakė I. Ruginienė.
Anot politikės, jos pateiktas kandidatas „puikiai susitvarkys šioje pozicijoje“.
Š. Birutį palaikantį laišką pasirašė Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus vadovas Arūnas Gelūnas, Valdovų rūmų muziejaus direktorius Vydas Dolinskas, Lietuvos nacionalinio muziejaus direktorė Rūta Kačkutė, Kauno nacionalinio dramos teatro ir Lietuvos nacionalinio dramos teatrų vadovai Egidijus Stancikas bei Martynas Budraitis, Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro generalinė direktorė Laima Vilimienė, Nacionalinio M. K. Čiurliono dailės muziejaus vadovė Daina Kamarauskienė, Nacionalinės filharmonijos direktorė Rūta Prusevičienė.
Dabartinio kultūros ministro galimybėmis tęsti darbą abejoja prezidentas Gitanas Nausėda.
Tęsiantis I. Ruginienės Vyriausybės formavimui, ketvirtadienį paskirtoji premjerė susitiko su keturiais laikinaisiais ministrais – finansų, sveikatos, švietimo ir vidaus reikalų.
„Nenoriu išskirti vieno asmens. Kiekvienam ministrui turėjau tam tikrų pastebėjimų, išreiškiau tam tikrą požiūrį į tam tikrus planus ir nuveiktus darbus“, – kalbėjo būsimoji ministrė pirmininkė.
Visgi ji neatskleidė, ar kurie nors iš minimų ministrų keisis. Visi jie yra deleguoti valdančiųjų socialdemokratų, kurie šįvakar postų pasidalijimą naujajame kabinete svarstys prezidiumo posėdyje.
Iki šiol aišku, kad iš socdemų ministrų tikrai neliks dirbti susisiekimo ministras Eugenijus Sabutis, kuriam prokuratūra nori pareikšti įtarimus „čekiukų“ byloje.
I. Ruginienė tai pavadino „vienu iš skausmingiausių momentų“ formuojant Vyriausybę, nes, anot jos, E. Sabutis dirbo puikiai.
„Deja, situacija yra tokia, kokia yra, ir tai reiškia, kad tenka ieškoti kitų kandidatų“, – sakė ji.
Kandidatus į ministrus renkasi ir kitos pirmadienį suformuotos koalicijos politinės jėgos.
„Nemuno aušra“ į žemės ūkio ministrus pateikė dabartinį viceministrą Andrių Palionį, bet jų kandidatai į energetikos ir aplinkos ministrus dar neaiškūs.
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų frakcija į ekonomikos ir inovacijų ministrus pateikė šios ministerijos tarnautoją Edviną Grikšą, tačiau kandidato į teisingumo ministrus dar neįvardijo.
Ministrų kabinetą skiriantis prezidentas G. Nausėda ketvirtadienį susitiko su A. Palioniu ir E. Grikšu, bet šalies vadovo patarėjai teigia, jog jis dar nenusprendė, ar šie kandidatai vadovauti ministerijoms yra tinkami.
I. Ruginienė teigė iš prezidento nesulaukusi neigiamų indikacijų dėl minimų kandidatų.
