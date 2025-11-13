Reakcijos į Roberto Kauno įrašą: skundžiasi, kad rungtynes stebėjo ant sulankstomos kėdutės

Komentarų lavina
Portalas kauno.diena.lt skelbė, kad prieštaravimą ką tik krašto apsaugos ministru tapusiam R. Kaunui išreiškė „Žalgirio“ gerbėjų branduolys GWB. Ši sirgalių grupė surengė akciją, kuria siekė atkreipti dėmesį į ministro, jų teigimu, ankstesnius veiksmus, padariusius žalos sirgalių bendruomenei. Į tokį protestą sureagavo ir ministras, sakydamas, kad puolamas ne tik jis, bet visi socialdemokratai, o į jo įrašą – ir plačioji visuomenė, negailėjusi R. Kaunui kritikos.
„Kai esi šviežiai paskirtas krašto apsaugos ministras ir prieš tave protestuoja krepšinio klubo fanai, tu: a) pripažįsti žmonių teisę į protestą ir pažadi įrodyt, kad būsi geras ministras; b) nesiveli į konfliktą ir užsiimi krašto apsauga; c) šauni postą „Facebook’e“, parodydamas, kad prieš 2 metus tu per tuos niekšus „Žalgirio“ ultras buvai priverstas ant išlankstomos kėdutės pasėdėt. Solidu. Jei ministras taip ginasi nuo saujelės GWB ir vieno transparanto – dėl valstybės gynybos ramu“, – žodžių nevyniojo žurnalistas ir visuomenininkas Šarūnas Černiauskas.
„Tas momentas, kai KAM naujokas 1 val. nakties rūpinasi ne šalies, o „Žalgirio“ arenos sėdimosios vietos gynyba. Diletanto prioritetai. Pradedama nuo svarbiausių darbų. Ir dar galima konstatuoti - šis KAM Kaunas jau antrą naktį (iš Budbergytės trijų) išnaudojo“, – panašią mintį išsakė ir kitas internautas.
Po krašto apsaugos ministro įrašu socialinių tinklų vartotojai taip pat vadino R. Kauno įrašą apgailėtinu ir ragino imtis realių darbų, užtikrinant Lietuvos gynybą, o ne savo paties interesus.
„Kas per susireikšminimas. Ministre neužsimirškit, kad jus čia tik laikinai kėdėje įsitaisėtė, o su tokiu ego ir susireikšminimu nė nepajausite kaip atsidursite politinių lavonų kapinyne. O istorijoje pavyzdžių netrūksta, apie tokius kai jus“, – pasisakė vienas komentatorius.
„Krašto apsaugos ministras... Kariuomenės struktūroje virš kariuomenės vado. Ir šitaip skystablauzdiškai reaguoti?! Šalto proto yra ten pas jus galvoje? Nustokit šūdmaliaut, o imkitės KAM pareigų ir įrodykit, kad turit kompetencijų. Palikit tokius blevyzgojimus ir pradėkit įrodynėt, kad ne darželinukas esat“, – ministro įrašą komentavo vyras.
„Silpnas ministras. Silpna gynyba. Teisinasi kaip vaikas. Graudu. Labai labai silpnas žmogus psichologiškai“, – liūdesio neslėpė kitas.
Sportas – ne politika
Kiti komentatoriai atkreipė dėmesį į išsakytą mintį, jog sporto nereikia maišyti su politika. Vieni įžvelgė sąsajas su Rusijos retorika, kiti atkreipė dėmesį į R. Kauno politinę reklamą, kuri naudota Seimo rinkimuose.
„Per sportą darysime politiką, kaip tai vyksta rytuose? Rimtai? Skamba labai panašiai kaip tas naratyvas: „nemaišykime sporto su politika“, ar ne, Ministre?“, – apie retoriką pasisakė vienas vyras.
„Per sportą darysime politiką? O pats visą savo rinkiminę kampaniją jojai su GWB baneriu „Kaunas“ kuris, kad ir kaip tu svajotum nebuvo iškeltas tau ir dar savo nuotrauka iš tribūnų per krepšinio rungtynes. Dezinformacijos skleidėjas šiuo metu esi tik tu“, – rašė kitas, pasidalijęs ir minėta politinės reklamos nuotrauka, kurioje matyti R. Kaunas „Žalgirio“ arenos tribūnoje ir su miesto krepšinio komandos atributika.
Dar kiti laikėsi pozicijos, kad po ministro įrašu turėtų būti tik pagiriamieji komentarai, o priešiški – trinami ir blokuojami.
„Gerb. Robertai, jums reiktų pasitikrinti „draugų“ sąrašus, daugelį mest lauk ir blokuoti. Jie kaip musės skraidys po kiekvienu jūsų komentaru, bandys jus pažeminti, tokie komentarai nervina tiesiog skaitančius ir norinčius pagarbios diskusijos ar tiesiog informacijos“, – savo poziciją išsakė komentatorius.
Portalas kauno.diena.lt primena, kad vos tik R. Kaunas prisiekė ir tapo krašto apsaugos ministru, oficialioje Krašto apsaugos ministerijos „Facebook“ paskyroje buvo įdėta ministro nuotrauka ir prierašas „Jeigu niekas nesupyks, Kaunas – Lietuvos širdis“. Šis oficialios paskyros įrašas taip pat sukėlė internautų komentarų audrą. Žmonės tokią komunikaciją vadino apgailėtina ir neprofesionalia.
