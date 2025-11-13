Naujoji kultūros ministrė „Nemuno aušros“ buvimą koalicijoje laiko problema

„Manau, kad taip“, – trečiadienį LRT laidoje „Lietuva kalba“ sakė ministrė, paklausta, ar „Nemuno aušrą“ koalicijoje laiko problema.
Kiek anksčiau ji tikino šiuo klausimu norinti „likti neutrali“.
„Aš norėčiau gal likti neutrali, nes tai yra susieta su mano darbo pozicija. Tai, žinote, jeigu aš pasakysiu, kad norėčiau, kad jų („Nemuno aušros“ – BNS) nebūtų, sakys, „matote, kaip labai norėjo tos ministerijos“, – LRT laidai „Dienos tema“ teigė V. Aleknavičienė.
Kaip rašė BNS, V. Aleknavičienė, formuojant Ingos Ruginienės kabinetą, jau buvo paskirta kultūros ministre, tačiau socdemams įvykdžius ministerijų mainus su „Nemuno aušra“, buvo atšaukta iš pareigų. Vėl jos kandidatūra buvo pateikta socialdemokratų partijai susigrąžinus šią ministeriją.
Valdančiųjų sutarimas atiduoti Kultūros ministeriją „Nemuno aušrai“ ir prezidento Gitano Nausėdos sprendimas kompetencijos kultūros srityje neturintį Ignotą Adomavičių paskirti kultūros ministru išprovokavo kultūros bendruomenės protestus.
Bet kokių „aušriečių“ atstovų darbui ministerijoje besipriešinanti kultūros bendruomenė trečiadienį vykusioje šeštoje Kultūros asamblėjoje nutarė, kad protestai turi tęstis, kol nėra aiškių garantijų dėl likusios politinės komandos sudėties.
Tiesa, V. Aleknavičienė yra patikinusi, jog jos pradėtoje formuoti komandoje nebus „nė vieno žmogaus iš „Nemuno aušros“.
