Necenzūrinę žinutę ministrui pasiuntęs Ropolas: nesitikėjau, kad supras

„Ne, nesitikėjau. Ir net nesitikiu, kad perskaitys“, – paklaustas, ar tikėjosi, kad ministras, kuriam ir buvo skirtas laiškas, supras akrostichu užšifruotą žinutę, sakė architektas.
Tiesa, jis juokaudamas tikino, jog jokios paslėptos reikšmės keipimesi į ministrą nėra.
„Aš tiesiog parašiau ir viskas. Buvo parašytas laiškas, o kas ten ką perskaito kažkaip, kas vertikaliai skaito tekstą, kas įstrižai, kas kas antrą raidę – šito aš negaliu kontroliuoti“, – pridūrė A. Ropolas.
ELTA primena, kad „Nemuno aušrai“ į Kultūros ministrus delegavus I. Adomavičių, o kultūros bendruomenei protestuojant dėl tokio sprendimo, architektas A. Ropolas ketvirtadienį pranešė pasitraukiantis iš Architektūros meno tarybos. Savo sprendimu bei naujajam kultūros ministrui skirtu laišku jis pasidalijo asmeninėje feisbuko paskyroje.
(be temos)
(be temos)