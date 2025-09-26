 Necenzūrinę žinutę ministrui pasiuntęs Ropolas: nesitikėjau, kad supras

2025-09-26 14:57
Austėja Paulauskaitė (ELTA)

Kreipimesi į kultūros ministrą Ignotą Adomavičių necenzūrinę žinutę akrostichu užkodavęs architektas Andrius Ropolas sako nesitikėjęs, kad ministerijos vadovas supras jos reikšmę. 

Andrius Ropolas, Ignotas Adomavičius
Andrius Ropolas, Ignotas Adomavičius / J. Elinsko / ELTOS, D. Labučio / ELTOS nuotr.

„Ne, nesitikėjau. Ir net nesitikiu, kad perskaitys“, – paklaustas, ar tikėjosi, kad ministras, kuriam ir buvo skirtas laiškas, supras akrostichu užšifruotą žinutę, sakė architektas.

Tiesa, jis juokaudamas tikino, jog jokios paslėptos reikšmės keipimesi į ministrą nėra.

„Aš tiesiog parašiau ir viskas. Buvo parašytas laiškas, o kas ten ką perskaito kažkaip, kas vertikaliai skaito tekstą, kas įstrižai, kas kas antrą raidę – šito aš negaliu kontroliuoti“, – pridūrė A. Ropolas.

ELTA primena, kad „Nemuno aušrai“ į Kultūros ministrus delegavus I. Adomavičių, o kultūros bendruomenei protestuojant dėl tokio sprendimo, architektas A. Ropolas ketvirtadienį pranešė pasitraukiantis iš Architektūros meno tarybos. Savo sprendimu bei naujajam kultūros ministrui skirtu laišku jis pasidalijo asmeninėje feisbuko paskyroje.

114
Kultūros bendruomenės protestas prieš paskirtą kultūros ministrą
Šiame straipsnyje:
Andrius Ropolas
Ignotas Adomavičius
atsistadynimas
laiškas

Alio
Kam čia įdomu, kur, ką, koks maušas parašė?
3
0
Jaunalietuviai
Iš kur Lietuvoje tiek daug ne Lietuviškos išvaizdos veikėjų? Ir visi "revoliucingai" nusiteikę. sorošinės atmatos.
2
0
Visi komentarai (2)

