Žukauskas skelbia apgavęs Adomavičių: ar Olekas kreipsis į teisėsaugą?

2026-01-23 13:21
ELTOS inf.

Komunikacijos specialistui Karoliui Žukauskui paskelbus, kad jis, apsimetęs Seimo pirmininku Juozu Oleku, susirašinėjo su tuometiniu „Nemuno aušros“ deleguotu kultūros ministru Ignotu Adomavičiumi, parlamento vadovas portalui lrytas.lt teigia, kad konsultuosis, ar tokiu atveju nederėtų kreiptis į teisėsaugą.

Karolis Žukauskas (kairėje), Ignotas Adomavičius, Juozas Olekas
Karolis Žukauskas (kairėje), Ignotas Adomavičius, Juozas Olekas / R. Riabovo, P. Peleckio / BNS nuotr.

„Aš pasikonsultuosiu, kokie čia tie dalykai, kokia turėtų būti tvarka“, – teigė socialdemokratas, paklaustas, ar nesvarsto dėl pastarojo incidento kreiptis į teisėsaugą.

Kaip portalui teigė Seimo pirmininkas, teisėsaugos institucijos turėtų susirūpinti ir įvertinti, ar tokiais atvejais, kai apsimetinėjama valstybės pareigūnais, neperžengiama atsakomybės riba.

„Man atrodo, čia yra du aspektai. Vienas dalykas – aš labai rimtai siūlau, ypatingai politikams, bet ne tik – pasirodo, kad tu žulikysčių, apgavysčių yra visur, mes girdime, kaip iš žmonių išviliojami pinigai, kitas turtas – būti labai atidiems, žiūrėti, iš kur ta informacija ateina“, – teigė jis.

„Antras dalykas – teisėsaugos institucijos turi susirūpinti, turėtų galbūt patikrinti, žiūrėti, kur čia ta atsakomybės riba, kur galima sakyti, kad aš čia juokauju, o kur yra galbūt ir nusikaltimo sudėtis“, – portalui sakė J.Olekas.

Kaip pranešė pats K. Žukauskas, spalio 3 d., pasirodžius lrytas.lt interviu su I. Adomavičiumi, kurio metu jis nesugebėjo atsakyti, kam priklauso Krymas, jis, prisistatęs Seimo pirmininku J. Oleku, paragino tuometinį kultūros ministrą trauktis iš pareigų.

K. Žukausko teigimu, penktadienį Seime I. Adomavičiui jis suorganizavo netikrą susitikimą su Seimo pirmininku.

