Olekas sako turintis keletą ir senų, ir naujų pretendentų į KT teisėjus

„Ne, dar neturiu, bet turiu keletą pasiūlymų, kurių turėjau ir senų, ir naujų. Tai dar luktelsiu, nes turbūt tas terminas (...) bus pavasario sesijos metu“, – penktadienį žurnalistams sakė J. Olekas, paklaustas, ar jau turi kandidatus į KT teisėjus.
Kaip rašė BNS, KT praėjusią savaitę paskelbė, kad J. Sabatausko paskyrimas šio teismo teisėju prieštarauja Konstitucijai, nes pretendentas neatitinka joje įtvirtinto reikalavimo turėti dešimties metų teisinio darbo stažą pagal teisininko specialybę.
Anot KT, dėl to Seimas nesilaikė Konstitucijoje įtvirtinto reikalavimo skirti tik tokį asmenį, kuris turi stažą, suponuojantį KT teisėjo pareigoms reikalingą profesinę patirtį.
Opozicija ir dalis ekspertų J. Sabatausko kandidatūrą kritikavo dėl KT politizavimo. Iš dalies dėl šios priežasties opoziciniai parlamento politikai svarsto inicijuoti nepasitikėjimą J. Oleku.
Seimo pirmininko teigimu, parlamentas dabar neturi daug svarstomų klausimų todėl „kiekvienas kabliukas, kuris atsiranda, yra opozicijos duona kritikuoti ir kelti klausimus“.
„Kalbant apie KT teisėjus, aš iš tikrųjų konsultavausi (dėl J. Sabatausko – BNS) su keletu labai iškilių teisininkų, kurių dauguma pasakė, kad atitinka reikalavimus, ir dėl to aš taip apsisprendžiau. Buvo ir kurie sakė, kad ne (...), bet pasirėmiau tais, kurių buvo daugiau“, – sakė J. Olekas.
„Pasirodė, ir mažuma kartais būna teisi, tai čia negali niekad žinoti, bet pataisysim tą reikalą. (...) Aš nesikratau atsakomybės, bet tą darau pasvėręs tuos argumentus, kuriuos aš girdžiu“, – pažymėjo parlamento vadovas.
Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininko J. Sabatausko kandidatūrą į KT teisėjus teikė jo partijos kolega Seimo pirmininkas J. Olekas. Parlamentui pernai spalį J. Sabatauską paskyrus teisėju, dėl to opoziciniai Seimo nariai kreipėsi į KT.
Rugsėjį J. Sabatauskas, į Seimą renkamas nuo 2000-ųjų, išstojo iš Lietuvos socialdemokratų partijos.
KT sudaro devyni teisėjai, kas trejus metus jis atnaujinamas trečdaliu. Praėjusių metų pabaigoje į KT taip pat paskirtas Artūras Driukas ir iš antro karto – Haroldas Šinkūnas, jie pareigas turėtų pradėti eiti kovą.
Teigia nekandidatuosiąs į Socialdemokratų partijos vadovus
Seimo pirmininkas J. Olekas teigia nekandidatuosiąs į valdančiosios Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) vadovus pavasarį.
„Ne, neplanuoju“, – penktadienį Seime žurnalistams sakė jis, paklaustas, ar planuoja dalyvauti partijos lyderio rinkimuose.
Pernai balandį J. Olekas dėl LSDP pirmininko pareigų varžėsi su tuomečiu premjeru, Seimo nariu Gintautu Palucku ir Akmenės rajono meru Vitalijumi Mitrofanovu. Tada jis surinko 745 balsus. Rinkimus laimėjo G. Paluckas, gavęs 5065 partijos narių palaikymą.
Gegužę vėl numatomi šios partijos lyderio rinkimai, nes G. Paluckas po skandalų ir pradėtų teisėsaugos tyrimų pasitraukė ir iš premjero, ir iš partijos pirmininko pareigų.
Po jo pareigas perėmęs dabartinis LSDP vadovas, Jonavos rajono meras Mindaugas Sinkevičius sakė, kad gegužę rinkdama pirmininką partija spręs ne tik dėl savo lyderio, bet ir dėl valdančiosios koalicijos ateities.
LSDP Seime turi 52 atstovus.
Naujausi komentarai