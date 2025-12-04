LVAT atsisakė vertinti Seimo pirmininko potvarkį dėl Juliaus Sabatausko teikimo į KT

LVAT teigimu, pagal galiojančias taisykles viešasis interesas administraciniuose teismuose gali būti ginamas tik tų subjektų, kuriems tokia teisė aiškiai numatyta įstatyme.
Anot jo, Seimo nariams teisė ginčyti Seimo pirmininko potvarkius administracine tvarka šiuo metu įtvirtinta nėra.
Toks kreipimasis, pasak teismo, taip pat neatitiko administracinės teisenos normų, reglamentuojančių norminės administracinės bylos inicijavimą.
„Atsižvelgiant į tai, konstatuota, kad Seimo narių procesinis suinteresuotumas šioje byloje nekyla nei iš jų subjektinių teisių ar įstatymų saugomų interesų pažeidimo, nei iš įstatyme nustatytos viešojo intereso gynimo teisės“, – rašoma pranešime.
Remiantis šiais argumentais, Regionų administracinio teismo nutartis atsisakyti priimti Seimo narių skundą palikta nepakeista.
Spalio pradžioje tokį pat sprendimą priėmė ir Regionų administracinis teismas.
Šis teismas tvirtino, kad Seimo pirmininko potvarkis, kuriuo teikiamas svarstyti kandidatas į teisėjus, yra KT teisėjų skyrimo procedūros dalis, nustatytos Konstitucijoje ir Seimo statute, ir jis negali būti laikomas savarankišku administraciniu aktu.
Tuomet pažymėta, kad tik Konstitucinis Teismas gali išaiškinti, ar J. Sabatausko paskyrimas teisėju neprieštarauja pagrindiniam šalies įstatymui.
KT tokį opozicijos kreipimąsi jau yra gavęs ir priėmęs svarstyti. Šio skundo autoriai teigia, kad J. Sabatausko neturi teisinio darbo patirties, kuri numatyta Konstitucijoje kandidatams į KT teisėjus.
BNS rašė, kad spalio 21 dieną Seimas KT teisėjais paskyrė Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininką Artūrą Driuką bei ilgametį parlamentarą, buvusį socialdemokratą J. Sabatauską.
Teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininko J. Sabatausko kandidatūrą į KT teisėjus pateikė Seimo vadovas socialdemokratas Juozas Olekas. Dėl to parlamentaras rugsėjį išstojo iš Lietuvos socialdemokratų partijos.
J. Sabatauskas į Seimą renkamas nuo 2000 metų.
KT sudaro devyni teisėjai, kas trejus metus jis atnaujinamas trečdaliu. Spalį paskirti teisėjai pareigas turėtų pradėti eiti kovo mėnesį.
Naujausi komentarai