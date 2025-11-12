Niujorko bienalėje prasideda lietuvių pasirodymai, pristatytas performansui skirtas žurnalas

Kaip trečiadienį pranešė Lietuvos kultūros institutas, 20-ojoje „Performa“ bienalėje pristatyta „Lietuvos paviljono be sienų“ programa ir prasidėjo lietuvių menininkų pasirodymai, vyksiantys daugiau nei savaitę.
Renginyje pristatomi Linos Lapelytės ir „Pakui Hardware“ kartu su „Operomanija“ kūriniai, taip pat Raimundo Malašausko, Roberto Narkaus, Augusto Serapino ir Andriaus Arutiunian projektai.
A. Arutiunian performanso versija vyksta taksi kelionėje, kuri atgaivina menininko vaikystės prisiminimus apie Armėniją ir muziką, sklindančią iš senų automobilio garsiakalbių.
L. Lapelytė Niujorke tęsia savo tyrinėjimus, gvildendama kalbos ir komunikacijos ribas, žmonijos ryšį su gamtos pasauliu kūrinyje „The Speech“.
Kuratorius ir menininkas R. Malašauskas pristatys dviejų vakarų projektą „Send In the Clowns“. Kiekvieną vakarą ta pati aktorių trupė vaidins skirtingus vaidmenis ir pasakos skirtingas istorijas.
R. Narkus kvies į audiovizualinį labirintą, besidriekiantį nuo Vilniaus požemiuose gyvenančio Bazilisko iki Niujorke sutikto jo dvynio.
„Pakui Hardware“ – Neringa Černiauskaitė ir Ugnius Gelguda – „Performos“ bienalei skirtame kartu su „Operomanija“ prodiusuotame kūrinyje „Spores“ nagrinės besikeičiančius technologijų ir žmogaus kūno santykius.
A. Serapinas sukūrė nedidelę medinę konstrukciją, kuri keliaus po Niujorką, naudodama viešąją erdvę, kad pažadintų prisiminimus.
Tuo metu ilgametė „Performos“ kuratorė Defne Ayas jos kuruotame žurnalo numeryje „Vessel As a Journal“, kurį leidžia Lietuvos kultūros institutas, sutelkė dėmesį į performanso žanrą.
Programą „Lietuvos paviljonas be sienų“ organizuoja „Performa“ kartu su Lietuvos kultūros institutu ir Lietuvos Respublikos generaliniu konsulatu Niujorke.
Pasak instituto vadovės Julijos Reklaitės, iki pasirodymų bienalėje nueitas ilgas kelias: užmezgus ryšius, kelerius metus truko tyrimai, tuo tarpu Lietuvoje lankėsi „Performos“ kuratoriai, bienalės įkūrėja ir vadovė Roselee Goldberg (Rouzli Goldberg).
„Kai buvusios Lietuvos kultūros atašė JAV Gražinos Michnevičiūtės dėka susitarimas su „Performa“ buvo pasiektas, prasidėjo kūrybinis etapas, kurio rezultatus jau šią savaitę stebi reikli Niujorko publika. Labai didžiuojuosi Lietuvos kūrėjais ir kartu Lietuvos kultūros instituto darbu ir pastangomis. Rezultatas vertas jų – atveriama nauja scena Lietuvos menininkams“, – pranešime cituojama J. Reklaitė.
„Performa 2025“ vyksta lapkričio 1–23 dienomis.
